Trump o útočnících na Kapitol: Pokud vyhraju příští volby, zachovám se férově a dám jim milost

Pokud Donald Trump vyhraje prezidentské volby v roce 2024, dá milost těm, kteří se podíleli na loňském útoku na Kapitol Spojených států amerických. Řekl to v sobotu během shromáždění jeho příznivců v texaském městě Conroe. Za nepokoje před budovou amerického Kongresu bylo ke konci roku 2021 trestně stíháno přes 700 lidí. Conroe 13:20 31. ledna 2022

„Další, co uděláme – a tolik lidí se mě na to ptalo – je, že pokud budu kandidovat a pokud vyhraju, zachováme se k těm z šestého ledna férově. Zachováme se k nim férově, a jestli to znamená dát jim milost, dáme jim milost. Protože se s nimi nejedná fér,“ řekl v sobotu bývalý prezident Spojených států amerických. Informovala o tom agentura Reuters.

Trump se přitom dosud nevyjádřil, zda se bude po porážce v roce 2020 opět o prezidentskou funkci ucházet.

Výbor americké sněmovny požádal Ivanku Trumpovu o spolupráci při vyšetřování útoku na Kapitol Číst článek

Loni 6. ledna vtrhly tisíce příznivců Trumpa do budovy amerického Kapitolu. Šlo o největší napadení Kongresu od roku 1812. Vzhledem k tomu, že Trump veřejně popíral legitimitu prezidentských voleb v roce 2020, se někteří jeho voliči pokusili zastavit Kongres v aktu, který by potvrdil Bidenovo vítězství.

Trump tehdy mimo jiné řekl, že byly prezidentské volby „ukradené“ a „zmanipulované“. Tato tvrzení americké soudy, vláda i vlastní Trumpova tehdejší administrativa vyvrátila.

Vyšetřování zpravodajských služeb a soudnictví Spojených států amerických ukázalo, že k žádným volebním podvodům v roce 2020 nedošlo. K podobným závěrům dospěl i bývalý generální prokurátor USA William Barr, který vykonával funkci pod Trumpem. Barr řekl, že „neviděl žádné důkazy podvodů, které by výsledky voleb změnily.“

Během útoku bylo zraněno 140 policistů, jeden z nich zemřel v nemocnici den po útoku. Kromě zaměstnanců státu zemřeli také čtyři útočníci. Více než 700 lidí je za účast při útocích trestně stíháno.