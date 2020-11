Existuje možnost, že by Trump zkusil přesvědčit parlamenty, aby mu daly své volitele, varuje Anýž

Do ulic amerických měst vyrazily davy lidí oslavit vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. Dosavadní prezident Donald Trump ale opakuje, že volby nebyly regulérní a chce je napadnout. „Hledají, čeho by se chytli. Vznesli už nějaké žaloby, které vesměs byly odmítnuty,“ popsal v Interview Plus na Českém rozhlasu Plus redaktor Aktuálně.cz Daniel Anýž. interview plus Washington / Praha 21:48 9. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Anýž vysvětluje, že například v Pensylvánii bylo korespondenční hlasování poměrně komplikované. Lístky obdrželi registrovaní voliči, kteří museli podepsat samotný hlasovací lístek i vnitřní obálku.

„Hodně lidí na to zapomnělo a hlasy byly prohlášeny za neplatné. Některé se ale vracely k opravě, jiné byly započítány. Na to teď Trump upozorňuje,“ uvádí novinář, který volby sledoval ve Spojených státech.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Uzná Trump porážku? Poslechněte si celý rozhovor

Právě podpis má zajistit, aby za voliče nemohl hlasovat někdo jiný, srovnává se totiž s podpisem uvedeným při registraci voliče. „To je zdrojem dalších nejasností, protože pokud se někdo registroval před deseti lety, tak dnes se může podepisovat jinak. V některých okresech se to snažili ověřit, jinde to nechali být,“ pokračuje.

Trump by se teoreticky mohl pokusit přesvědčit parlamenty ve státech Wisconsin, Georgie a Pensylvánie, aby nedodržely pravidlo, že volitelé se vyslovují pro vítěze voleb.

„Existuje možnost, že by vypověděly poslušnost a že by Trump zkusil tuto cestu prozkoumat. To je nejhorší scénář, ke kterému celá Amerika i svět doufá, že nedojde. Ale Donald Trump udělal řadu věcí, o kterých jsme si mysleli, že je neudělá,“ poznamenává Anýž.

„Věřím v optimističtější scénář, že musí strávit hořkou prohru. Může to trvat třeba měsíc, ale nakonec po vyčerpání možností jako přepočet hlasů odejde bez toho, aby za sebou práskl dveřmi tak, že by pobořil Bílý dům,“ dodává.

Trump naplnil očekávání

Joe Biden ve volbách získal téměř 75 milionů hlasů, Donald Trump o čtyři miliony méně a velká část jeho voličů si myslí, že kandidát demokratů vyhrál podvodem. Že na tom může být něco pravdy, si navíc podle Anýže myslí i někteří republikánští členové Sněmovny reprezentantů. Naopak senátoři spíš mlčí.

„Je vidět, že si senátoři nechávají odstup. Vědí, že zpochybňování systému bez důkazů je za čarou,“ míní novinář.

Rozpolcená je například i televizní stanice Fox News. Zatímco její zpravodajství je podle Anýže poměrně věcné a seriózní, naopak diskuzní pořady se podílejí na vytváření narativu o tom, že ve volbách došlo k podvodům.

„Nový prezident se ještě neujal funkce a už víme, že proti němu bude velká část společnosti v naprosté opozici jako k prezidentovi, který si získal úřad podvodem. Joe Biden by chtěl společnost sjednotit, je to ten typ, ale má zavřené dveře,“ podotýká.

„Ve srovnání s rokem 2016 bylo zcela zřejmé, že Trumpovi skalní voliči jsou nadšeni z toho, jak si prezident počíná a čeho dosáhl.“ Daniel Anýž

Voliče Donalda Trumpa podle Anýže definuje jejich odpor k politikům ve Washingtonu, kteří pro ně prý nedělají dost. A navíc se jim líbí i prezidentův politický styl, kdy se chová jako cynický obchodník. Vnímají to jako správnou metodu, jak dosáhnout svého.

A skutečně, konkrétní Trumpovy kroky v oblasti ekonomiky, deregulace a obsazení nejvyššího soudu konzervativními soudci byly pro jeho voliče velkým úspěchem. „Ve srovnání s rokem 2016 bylo zcela zřejmé, že Trumpovi skalní voliči jsou nadšeni z toho, jak si prezident počíná a čeho dosáhl,“ konstatuje novinář.