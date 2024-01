Biden je jediný demokrat, který může prohrát s Trumpem. A platí to i naopak, míní Klvaňa

První hlasování o tom, kdo se stane kandidátem amerických republikánů na prezidenta, podle očekávání vyhrál Donald Trump. V Iowě ho podpořilo přes 50 procent hlasujících „Republikáni jsou stranou Trumpa. Ta stará Republikánská strana zastávající hodnoty svobody, rodiny, nízkých daní a malého státu zemřela v roce 2016, když Trump získal svou první nominaci. Sledujeme přerod strany v kult Trumpa,“ soudí bývalý novinář Tomáš Klvaňa v Interview Plus. Interview Plus Washington 21:39 17. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Trumpovi se na svou stranu podařilo získat vysokoškolsky vzdělané republikány | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Zatímco Trump v Iowě získal 51 procent hlasů, jeho protikandidáti zůstali s výrazným odstupem: floridský guvernér Ron DeSantis získal 21 procent, bývalá americká velvyslankyně v OSN Nikki Haleyová 19 procent.

„Teoreticky ještě není hotovo, může do toho promluvit celá řada okolností. Trump už není nejmladší a během jara proběhnou různé trestní procesy. Může to ovlivnit primárky, i když tomu moc nevěřím,“ přiznává Klvaňa.

Trumpovi se na svou stranu podařilo získat vysokoškolsky vzdělané republikány, kteří před časem koketovali s volbou DeSantise.

Ten sázel na konzervativní voliče, kteří mají rádi Trumpa, ale obávají se, že je nezvolitelný v souboji s jakýmkoli kandidátem demokratů.

Tento argument ale nyní padá, protože Trump v průzkumech poráží prezidenta Joea Bidena o několik procentních bodů a soudní procesy mu nahrávají.

„V roce 2020 byl Biden jediným kandidátem demokratů schopným porazit Donalda Trumpa. Teď to vypadá, že je jediným demokratem, který je schopen s Trumpem prohrát,“ míní.

Totéž prý ale platí i v obráceném gardu – Trump je jediným republikánem, který může s Bidenem prohrát.

Tomáš Klvaňa | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Má jistý strop, přes který se není schopen dostat, někde okolo 46 až 47 procent. Bidena považuji za mírného favorita, ale rozhodně není jasným favoritem,“ dodává pedagog působící na New York University Prague.

Kladivo na demokraty

Prezident Biden má podle Klvani na své straně některé významné úspěchy a ekonomiku v celkem solidním stavu. Problém ale je, že mu to Američané nevěří kvůli vysoké inflaci.

„A pak samozřejmě není nejmladší. Je mu přes 80 let a je to na něm hodně vidět. Jeho největší slabina je, že se mu nedaří komunikovat. On byl vždycky trošku popleta, mluvil dlouho a nedokázal vypointovat příběh. A to se s věkem nezlepšuje,“ konstatuje.

Proti Trumpovi prý demokraté vsadí na stejnou kartu jako v minulých volbách. Budou se snažit ukázat, že je kandidátem chaosu, který ohrožuje demokracii, a budou doufat, že se dost nezávislých voličů přikloní na jejich stranu.

Klvaňa připomíná, že Trumpa v minulých volbách volilo 74 milionů lidí. Mimo tvrdé jádro, které věří Trumpovým lžím o ukradených volbám, celá řada voličů Republikánské strany prostě jen nesnáší demokraty a liberály.

„Jsou velmi nespokojení s tím, co se dnes ve světě děje v souvislosti s globalizací, a chtějí to demokratům nandat. A Trumpa vidí jako jakési kladivo proti nim,“ vysvětluje.

„Rozumné republikány to děsí. Většina lidí v Kongresu dobře ví, kdo je Donald Trump. Přišli s ním do styku a vědí, že tu funkci nedokáže zastávat odpovědně, nestačí na ni. Ale protože je tak neskutečně populární v republikánské základně, tak si to nedovolí říci na veřejnosti,“ uzavírá amerikanista.

