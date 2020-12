Poslední bitva Trumpovy éry. Dosluhující americký prezident připravuje další napadení výsledků voleb

Americký prezident Donald Trump se v pondělí sešel se skupinou republikánských členů Sněmovny reprezentantů ve snaze naplánovat poslední možný pokus o napadení výsledků prezidentských voleb. Chystaný protest při jejich vyhlašování v Kongresu podle amerických médií nemá šanci uspět, kongresmani však po schůzce s Trumpem trvali na jeho uskutečnění. Washington 12:21 22. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americká média mají za to, že republikánská iniciativa může konečné potvrzení Bidenova vítězství maximálně pozdržet | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Prezident po volbách konaných 3. listopadu odmítl uznat vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena a hlasování označuje za zmanipulované. Úřady ovšem pro toto tvrzení nenašly žádné důkazy a vyústění voleb ohlášené médii před týdnem potvrdil sbor volitelů. Nyní zbývá poslední krok, tedy vyhlášení oficiálních výsledků při společném zasedání obou komor Kongresu 6. ledna.

Za normálních okolností by se podobně jako u hlasování sboru volitelů jednalo o formalitu, letos by ale uzavření voleb mohlo přinést „ještě jednu drsnou bitvu Trumpovy éry“, napsal deník The New York Times (NYT). Prezident podle všeho koordinuje snahu vznést námitky proti výsledkům v několika klíčových státech, díky nimž 20. ledna převezme Bílý dům Biden.

O pondělní schůzce, jejíž účastníci prý probírali „množící se důkazy volebních podvodů“, informoval na twitteru personální šéf Bílého domu Mark Meadows. Nejmenované zdroje agentuře Reuters řekly, že za Trumpem přišli jeho blízcí spojenci ze Sněmovny reprezentantů, jako je Matt Gaetz, Jim Jordan a Mo Brooks.

Brooks po několikahodinové návštěvě Bílého domu řekl, že snaha protestovat proti vybraným výsledkům míří „plnou parou vpřed“. Brooks hovořil o „znalostech volebních podvodů z první ruky“ a „nedůvěryhodných hlasovacích systémech“, konkrétnější ale podle NYT nebyl. Jednání se účastnila i nově zvolená kongresmanka státu Georgia Marjorie Taylorová Greeneová, která následně uvedla, že na protest při lednovém zasedání Kongresu dojde a že prezident Trump ve volbách „jasně zvítězil“.

Mizivé šance

Média mají za to, že republikánská iniciativa může konečné potvrzení Bidenova vítězství maximálně pozdržet. Televize CNN uvedla, že pokud se k ní připojí i někdo ze Senátu, mohlo by se projednávání výsledků protáhnout do 7. ledna. Na zneplatnění volitelských hlasů v určitém státě by ovšem byla potřeba většinová podpora v obou komorách Kongresu, což je krajně nepravděpodobné. Sněmovnu reprezentantů ovládá Demokratická strana a lídři republikánů v Senátu daný postup odmítají.

Nová snaha zpochybnit listopadové volby přichází poté, co Trump a jeho spojenci neuspěli s desítkami stížností u soudů a nedokázali zabránit vyhlášení oficiálních výsledků v klíčových státech jako Georgia nebo Michigan. Prezident zároveň pokračuje v šíření dezinformací o průběhu hlasování, v pondělí například na twitteru psal o „velmi velké dávce nelegálních hlasů“ v Pensylvánii a o svém drtivém vítězství ve Wisconsinu, kde ve skutečnosti prohrál o 0,6 procentního bodu.

Proti Trumpovým tvrzením o masivních podvodech vystupuje i jeho ministr spravedlnosti William Barr, který v pondělí oznámil, že v této souvislosti nejmenuje zvláštního vyšetřovatele. Trump údajně o takovém kroku hovoří s poradci a podle víkendových zpráv by v dané pozici rád viděl Sidney Powellovou. NYT s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že tato bývalá právnička Trumpovy kampaně, která šíří konspirační teorie o volbách, v pondělí potřetí za poslední čtyři dny navštívila Bílý dům.

Trump jej v posledních týdnech prakticky neopouští a zřídka se vyjadřuje k tématům mimo nedávné volby a souboj v Georgii o poslední dvě senátorská křesla. Děje se tak v době, kdy Spojené státy zažívají nejčernější fázi epidemie covidu-19, přičemž podle propočtů Reuters v posledním týdnu každých 33 vteřin zemřel pacient s koronavirem. Šlo o týden, kdy byl počet těchto úmrtí doposud nejvyšší, bylo jich více než 18 000.

„Myslím, že s covidem prostě skončil,“ řekl o prezidentovi jeden z jeho poradců citovaný ve víkendové reportáži deníku The Washington Post. „Prostě to přesáhlo čas, který tomu věnoval,“ dodal nejmenovaný zdroj.