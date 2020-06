Zajímavé momenty Trumpova mítinku: ‚kung-fu chřipka‘, prázdné židle a ukázka pití vody jednou rukou

Americký prezident Donald Trump v sobotu uspořádal první předvolební akci po více než třech měsících. Očekávaný mítink v Tulse, hlavním městě jižanského státu Oklahoma, zaznamenal nižší účast, než se původně předpokládalo. Hlava státu ale přesto přilákala pozornost několika kontroverzními výroky nebo nečekanými momenty. V souvislosti se zastávkou Trumpovy kampaně se mluví mimo jiné o účasti Nigela Farage nebo bagatelizaci koronavirové pandemie. Tulsa, Oklahoma 12:43 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump na předvolebním mítinku v Oklahomě. | Foto: Sarah Phillips | Zdroj: Reuters

Překvapivé prázdno

Sjezd v jižanské Oklahomě, která je tradiční baštou republikánů, měl být pro úřadujícího amerického prezidenta triumfem. Trump, podle něhož ještě na mítinku „nikdy nebylo prázdné místo“, dokonce nechal postavit venkovní tribunu a mluvil o milionu potenciálních účastníků – nakonec ale bohatě stačil prostor oklahomské haly, která při plné kapacitě pojme 19 tisíc diváků. Několik řad zůstalo prázdných. „Císař nemá žádné poddané,“ okomentoval situaci na twitteru bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy Dan Pfeiffer. Podle jiných za nízkou účast může hrozba koronaviru nebo spekulace, že se na akci registrovali zejména američtí teenageři, kteří si chtěli z Trumpa vystřelit, píše deník The Guardian.

Příliš mnoho testů

Právě koronavirus byl jedním z témat Trumpova téměř dvouhodinového projevu. Spojené státy patří k zemím, které nákaza covidem-19 zasáhla nejtvrději: prezident přitom čelí opakované kritice za nepodložené výroky o viru nebo zlehčování situace. Šéf Bílého domu ve své řeči přišel s novou přezdívkou pro nemoc, kterou označil jako „kung flu“ neboli „kung-fu chřipku“. Zároveň podotknul, že testování na koronavirus je „dvousečná zbraň“. „Už jsme otestovali 25 milionů lidí. To je asi o 20 milionů víc než všichni ostatní. (…) Špatné je to, že když tolik testujete, odhalíte také víc pozitivních lidí a případů. Řekl jsem proto svým lidem ‚Zpomalte to testování, prosím!‘“ Nejmenovaný představitel Bílého domu na to podle agentury Reuters reagoval, že prezident tento svůj výrok „očividně myslel jako vtip“.

Pití vody

Trump se na mítinku vyjádřil také ke spekulacím o jeho zdravotním stavu, které minulý týden vyvolal projev ve Vojenské akademii ve městě West Point v New Yorku. Média si povšimla jeho opatrné chůze a toho, že při pití držel plastovou lahev s vodou oběma rukama. „Měl jsem velmi drahou kravatu, kterou jsem si nechtěl polít,“ vysvětlil Trump přihlížejícím divákům a posléze se za bouřlivého potlesku napil ze sklenice vody, kterou držel jednou rukou.

Ostře do Bidena

Úřadující prezident se v Tulse opřel i do svého rivala, demokratického kandidáta Joea Bidena. Označil ho za „loutku radikální levice“, „loutku Číňanů“ a „trojského koně socialismu“. „Ospalého Bidena porazíme,“ slíbil svým příznivcům. Republikánskou stranu označil za „stranu práva a pořádku“, což je označení, k němuž se v souvislosti s masovými protesty po smrti Afroameričana George Floyda opakovaně úchylil na twitteru. Odkázal se také k republikánskému dědictví prezidenta Abrahama Lincolna. „Pro afroamerickou komunitu jsem za čtyři roky udělal víc, než Joe Biden za 47 let,“ řekl.

Výjimka pro Farage

Ve Spojených státech kvůli pandemii koronaviru platí zákaz překročení státních hranic. Kvůli Trumpově mítinku však dostal výjimku britský politik a Šéf strany pro brexit Nigel Farage. Bývalý europoslanec patří k velkým příznivcům prezidenta, podporoval ho i ve volbách v roce 2016, kdy se o post ucházela také bývalá ministryně zahraničí a první dáma Hillary Clintonová. Farage do USA odletěl v pátek, a to navzdory komplikacím, kdy mu byl nejdříve v Londýně znemožněn nástup do letadla.

Venkovní protesty

Do Tulsy se nesjeli pouze Trumpovi voliči, ale také demonstranti, kteří chtěli plánovaným protestem vyjádřit nesouhlas s prezidentovou politikou. Většina protestujících se hlásila k hnutí Black Lives Matter, které usiluje o zastavení policejní brutality na Afroameričanech. Nejméně na jednom místě demonstranti zablokovali dopravu. Své příznivce prezident označil za „válečníky“, nízkou účast pak připsal právě „špatným lidem venku“. „Je to horda maniaků,“ poznamenal.