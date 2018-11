Trump požádal o zrušení vízového programu pro dětské přistěhovalce, který se týká na 800 tisíc lidí

Úřad amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondělí požádal tamní nejvyšší soud, aby mu umožnil zrušit program pro dětské přistěhovalce DACA. Informovala o tom agentura Reuters. Opatření, které v současné době před deportací chrání několik set tisíc lidí, schválil v roce 2012 Trumpův demokratický předchůdce Barack Obama. Jeho zrušení doposud bránily tři federální soudy. Washington 10:14 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Program DACA se týká asi 800 tisíc přistěhovalců, kteří do USA přišli jako děti. Program těmto lidem umožňuje získat každé dva roky obnovitelné vízum a pracovní povolení. Trump ale už loni v září oznámil, že program zruší a dal Kongresu čas do března, aby situaci těchto migrantů vyřešil zákonem. Lhůta uplynula, aniž by Kongres příslušnou normu přijal.

Podle státního prokurátora Noela Francisca vláda Baracka Obamy program přijala, ačkoliv „jí to neumožňovaly žádné existující zákony“. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti tak má nyní pravomoc opatření změnit, dodal.

Program dosud fungoval na základě prezidentova nařízení, které Obama přijal, protože se Kongres na řešení osudu dětských migrantů tehdy nedokázal shodnout. Podle Trumpovy vlády však prezident Kongres obešel, čímž překročil své ústavní pravomoci.

Zrušení programu nařídil Trump letos v dubnu. Rozhodnutí ale zablokovaly federální soudy ve státech Kalifornie a New York a ve federálním distriktu (District of Columbia).