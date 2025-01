Analytik: Evropa za jednacím stolem sedět nebude. O míru na Ukrajině budou rozhodovat Trump a Putin

Přestat se ptát, co udělá Trump, a začít přemýšlet o tom, co udělá Evropa. Těmito slovy vyzval účastníky Světového ekonomického fóra v Davosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jen tak podle něj Evropa potvrdí roli globálního hráče. Kdo všechno bude přítomen jednání o míru na Ukrajině? A je ukončení války pro Trumpa prioritou? Analytik Michal Smetana v pořadu Jak to vidí... ještě vysvětlí, jak dopadla schůzka v Moskvě. Jak to vidí... Washington/Moskva 12:33 22. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump a Vladimir Putin (na snímku z roku 2018) | Foto: Doug Mills | Zdroj: Profimedia

„Konec války na Ukrajině je pro Donalda Trumpa prioritou už jenom proto, že se chce prezentovat jako prezident, který umí rázně řešit velké globální problémy,“ vysvětluje v pořadu Jak to vidí... odborník na mezinárodní bezpečnost a pedagog Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Smetana.

Host: bezpečnostní analytik Michal Smetana. Moderuje Zita Senková

„Hlavně je to ale signál domácímu publiku, že je schopen zařídit, aby Spojené státy nedoplácely na konflikty jiných států a staraly se mnohem více o to, co je v zájmu občanů USA,“ dodává.

Výrok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o akceschopnosti Evropy ve směru Ukrajiny je podle něj zcela namístě.

„Z pohledu makroekonomických hledisek je Evropa světový gigant. Jsou zde státy, které jsou schopny samy o sobě velmi dobře fungovat. Jako Evropa máme velmi kvalitní sociální systém. Jsme vyspělí, ale zároveň i velmi rozdrobení, navzdory tomu, že existuje Evropská unie. Ta ale není globálním hráčem a nemá zcela jasné priority,“ míní analytik.

Paradoxem podle něj je, že válka na Ukrajině se sice odehrává tzv. na našem dvorku, kdy státy EU jsou sousedy Ruska a Ukrajiny, veškeré debaty o tom, jak se v roce 2025 konflikt vyřeší, se ale odehrávají na půdorysu jednání mezi Spojenými státy a Ruskem.

„Připomíná to spíše logiku studené války než to, co bychom očekávali, kdyby EU byla zahraničněpolitickým gigantem. Veškeré hlasy proto volají po tom, aby EU převzala zodpovědnost, stala se politicky silným hráčem, mobilizovala svůj zbrojní průmysl a více se politicky integrovala, aby její společná obranná politika byla funkční,“ zdůrazňuje Smetana.

Osa Trump – Putin

Na otázku, s kým tedy může Donald Trump jednat o míru na Ukrajině, se tak nabízí jasná odpověď.

„Evropa za jednacím stolem nebude. Minimálně z počátku. Sama sebe z procesu vyloučila. Zdá se, že hlavní jednací osou bude Donald Trump s Vladimirem Putinem, kteří k sobě mají v mnoha ohledech blízko. Už v minulosti si vyjádřili nemalé sympatie. A blízká je jim i vize velmi silného autokratického vedení země,“ podotýká analytik.

Scénářů je ale podle něj samozřejmě více. I když oba prezidenti již vyslali signály, že jsou ochotni jednat, pořád to neindikuje, že budou schopni najít společnou řeč.

„Tak jako tak klíčovou logikou Spojených států je, že i kdyby Evropa nebyla součástí prvních hlavních jednání, musí být součástí řešení. Během procesu se tedy pravděpodobně stane hráčem, se kterým se bude jednat. A to proto, že evropské jednotky by měly být ty, které budou chránit budoucí demilitarizační zónu a pomáhat udržovat stabilitu na společné ukrajinsko-ruské hranici,“ vysvětluje Smetana.

Spojené státy totiž minimálně za vlády Donalda Trumpa nechtějí do obrany míru investovat americké zdroje. Naopak chtějí, aby se o to do budoucna postarala Evropa. „Evropa jako hráč tedy bude mít roli. Počítat však musíme s tím, že mezinárodní politika je velmi nepředvídatelná, stejně jako oba dva zmiňovaní státníci,“ uzavírá Michal Smetana.