ONLINE: Trump řekl, že si volal s Putinem kvůli válce na Ukrajině. ‚Chce, aby lidé přestali umírat,‘ tvrdí

Americký prezident Donald Trump telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem o ukončení války na Ukrajině. Napsal to americký list New York Post, kterému to Trump řekl v pátečním interview na palubě prezidentského speciálu Air Force One. Trump také řekl, že má jasný plán, jak válku ukončit. Podrobnosti k tomu ale neřekl. Není ani jasné, kdy se rozhovor s Putinem uskutečnil.

Washington 8:21 9. února 2025