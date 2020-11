Trump vězněm, nebo televizní hvězdou? Američané řeší, co bude se šéfem Bílého domu

Donald Trump tento týden posvětil proces předávání moci příštímu americkému prezidentovi Joeu Bidenovi. I když jen nepřímo, poprvé tím uznal svou volební porážku, což dosud ve svých vyjádřeních popíral. V Bílém domě se Trump naposledy probudí 20. ledna příštího roku. Uzavře se tím nevídané a vyhrocené období podnikatele a hvězdy televizní reality show v čele USA. A Američané už odhadují, kým se jejich čtyřicátý pátý prezident stane potom. Washington D.C. 16:15 27. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Není tu žádná jiná osobnost jako Trump. Já doufám, že pokud Trump příští rok už nebude prezidentem, tak zůstane hlasem opozice,“ přeje si Trumpův příznivec George | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

V říjnu při jednom mítinku s příznivci Donald Trump šprýmoval, že snad bude muset odejít ze Spojených států, pokud prohraje s nejhorším kandidátem v dějinách politiky, jak nazval Joea Bidena. I vzhledem k tomu, kolik soudních procesů včetně trestního stíhání Trumpovi po 20. lednu hrozí, to ale někteří Američané spíš než za vtip považují za reálnou možnost.

„Určitě odejde někam, odkud ho nevydají do Spojených států. Myslím, že odejde do exilu,“ říká mi Erin z Washingtonu. „A doufám v to. Ach bože. To je tak hrozné. Teď to bude vypadat, že Američani jsou pomstychtiví. Ale já jsem na tuhle gilotinu připravená,“ tvrdí.

Trumpova média

Erinina kamarádka Helen si tak jako řada Američanů naopak myslí, že Donald Trump i po odchodu z Bílého domu zůstane aktivní ve veřejném životě. „Podle mě si zřejmě založí vlastní mediální organizaci. Fox News už mu nefandí jako dřív, a tak vytvoří něco ve stylu Breitbartu, kam stáhne všechny své fanoušky. Nic skvělého.“

Stejný názor má i student práv David z Washingtonu. „Po městě se říká, že Trump spustí svůj vlastní televizní kanál a přetáhne svou základnu příznivců coby diváky. Víme, jak dovede i Twitter využívat jako zbraň, víme, jak se choval poslední čtyři roky a vlastně celý život. Takže podle mě neodejde z veřejného života. To by nebyl on,“ míní David. „A myslím si, že pro Bidenovu vládu to bude velmi těžké a nebude to prospěšné pro naši demokracii. Nevěřím, že Trump po své porážce dodrží tradici, podle které se bývalý prezident k tomu současnému nevyjadřuje.“

Zprávy o Trumpově zlosti na jeho jinak oblíbenou televizní stanici Fox News a o jeho myšlenkách spustit konkurenční kanál, přinesl od svých zdrojů z prezidentova okolí například web Axios. Málokdo pochybuje o tom, že si uchová silný vliv na miliony republikánských voličů a tím i politiků, i kdyby mu zůstal jen účet na sociální síti Twitter. A podle průzkumů posledních dní od společností Seven Letter nebo Harris výrazná většina republikánských voličů podporuje Trumpovu možnou kandidaturu v příštích prezidentských volbách za čtyři roky.

„Není tu žádná jiná osobnost jako Trump. Ale v roce 2024 bude svět vypadat úplně jinak, kdo ví… Já doufám, že pokud Trump příští rok už nebude prezidentem, tak zůstane hlasem opozice,“ přeje si Trumpův příznivec a volič George z Baltimoru.

Mezi Američany začala také debata o tom, jestli by pro smír ve společnosti nebylo lepší zamezit rýsujícímu se trestnímu stíhání Trumpa po jeho odchodu z Bílého domu, nebo jestli by to naopak znamenalo špatný příklad do budoucna. Trump může zařídit milost pro sebe i svou rodinu, ta by ale platila jen pro federální případy, nevztahovala by se například na vyšetřování, kterému čelí ve státě New York.