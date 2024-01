USA jsou podle Trumpa zemí posetou teroristy a imigranty z blázinců. Bidena označil za křiváka

Donald Trump při pátečním vystoupení v americkém státě Iowa označil Spojené státy za selhávající zemi posetou teroristy, do níž se přes hranici z Mexika valí imigranti z blázinců. V Iowě už za deset dní budou republikánští voliči rozhodovat o tom, kdo by měl být jejich kandidátem na prezidenta v listopadových volbách. A Trump je zatím považován za jasného favorita. Sioux Center 10:17 6. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký exprezident Donald Trump | Foto: Rachel Mummey | Zdroj: Reuters

Sedmasedmdesátiletý exprezident podle agentury Reuters vystoupil ve městě Sioux Center před několika stovkami svých příznivců. A vedle kritického líčení současného stavu USA se zaměřil také na nynější hlavu státu.

„Za vlády křiváka Joea Bidena se nezlepšila ani jedna věc. Všechno je v nepořádku,“ řekl Trump za jásotu svých stoupenců.

Biden v pátek na svém předvolebním vystoupení varoval před tím, že Trump je ochotný obětovat americkou demokracii, jen aby se dostal k moci.

Narážel tak i na to, že Trump nikdy neuznal svou porážku ve volbách z roku 2020 a dodnes o klání šíří spiklenecké teorie, či na to, že 6. ledna 2021 dav Trumpových příznivců vtrhl do washingtonského Kapitolu.

Trump se k bezprecedentní události amerických dějin vrátil ve svém vystoupení podle Reuters jen velmi stručně, zato znovu opakoval nepodložená tvrzení o tom, že volby v roce 2020 poznamenaly rozsáhlé volební podvody.

Republikánský favorit také kritizoval bývalou velvyslankyni USA při OSN Nikki Haleyovou, která se nyní zdá být jeho největší soupeřkou ve snaze získat republikánskou nominaci.

Zatímco v Iowě na Trumpa ztrácí přes 30 procentních bodů, v New Hampshire, kde budou republikáni vybírat jako ve druhém státě v pořadí, je jejich souboj mnohem vyrovnanější.

Všeobecně se i tak očekává, že se nakonec v listopadových volbách střetne republikán Trump s jedenaosmdesátiletým demokratem Bidenem.