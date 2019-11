Nejvyšší soud USA pozastavil rozhodnutí, které Trumpovi nařizovala ukázat daňová přiznání

Nejvyšší soud Spojených států v pondělí dočasně zablokoval verdikt odvolacího soudu, který nařizoval účetní firmě Mazars vydat Kongresu daňové záznamy prezidenta Donalda Trumpa. Informovala o tom agentura Reuters. O daňová přiznání usilují výbory Sněmovny reprezentantů, které prezidenta vyšetřují kvůli jeho ukrajinské politice. Washington 20:09 18. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump komentuje poctivost a transparentnost cen zdravotní péče. | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Vedle sněmovny se snaží k dokumentům pro berní úřady dostat také prokuratura státu New York. Kongresmanům i newyorské prokuratuře se u soudu podařilo k přiznáním přístup vymoci, což následně potvrdily i odvolací soudy. Pokud by Nejvyšší soud USA verdikt prozatím nezablokoval, musela by firma Mazars, která Trumpovi daně spravovala, vydat záznamy za posledních osm let.

Trump se ale před týdnem obrátil na soud, který mu nyní dočasně vyhověl. Blokace podle portálu Axios zůstane v platnosti do té doby, než Nejvyšší soud USA ve věci definitivně rozhodne.

Šéf Bílého domu svá daňová přiznání dlouhodobě odmítá zveřejnit, přestože od dob Richarda Nixona to udělali všichni prezidenti USA.