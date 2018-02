Jak zabránit tragickým útokům na amerických školách? Vyzbrojme učitele, navrhuje Trump

Donald Trump na setkání s učiteli, studenty a rodiči obětí střeleckých útoků na amerických školách řekl, že vítá návrh, aby byly pověřené osoby ve školách ozbrojeny, projdou-li speciálním školením. Mohlo by to podle něj zabránit tragickým následkům útoků, jako byl ten minulý týden na Floridě. Poukázal na příběh fotbalového trenéra Aarona Feise, který v Parklandu zemřel, když chránil studenty vlastním tělem. Washington 8:05 22. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Trump na setkání s delegací studentů a učitelů. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

„Kdyby ten trenér měl střelnou zbraň, když vyběhl proti tomu chlapovi, tak by proti němu nemusel vyběhnout. Prostě by vystřelil a všechno by skončilo. Samozřejmě že by zbraně dostali jen lidé, kteří s nimi opravdu umí zacházet,“ řekl Trump na setkání s učiteli a studenty, kteří přežili střelecké útoky na amerických školách, a rodiči obětí.

Americký prezident se taky vyslovil pro zrušení zón beze zbraní na amerických školách. Považuje je za pozvánku pro šílence a zbabělce, kteří chtějí útočit. Policii navíc trvá několik minut, než se na místo dostanou.

Poznámky amerického prezidenta, které držel během setkání. Bod pět: 'Slyším vás.' | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Některé americké státy už povolují zbraně v univerzitních kampusech. BBC připomněla Trumpův tweet z předvolební kampaně, kde tvrdil, že je proti nošení zbraní do tříd. „Crooked Hillary řekla, že chci vrátit zbraně do škol. Špatně!“ napsal tehdy Trump.

Mnoho účastníků středečního setkání s prezidentem volala po větších změnách. Jedním z nich je i Samuel Zeif, který minulý týden přežil střelbu ve floridském Parklandu:

„Chci se cítit ve škole bezpečně. Poslední roky ve škole pro mě hodně znamenaly, sblížil jsem se s učiteli a začal jsem si školu užívat. A teď nevím, jak můžu na to místo zase vkročit nebo jít po škole do parku. Já i moji přátelé se bojíme, když kolem projede auto. Nechápu, jak je možné, že bych si pořád mohl jít do obchodu koupit válečnou zbraň.“

Proti návrhu vyzbrojit učitele promluvila například Nicole Hockleyová, jejíž šestiletý syn Dylan zemřel během střelby na základní škole Sandy Hook v roce 2012: „Radši než jim dát zbraně, ‚vyzbrojila‘ bych je znalostmi, jak takovým věcem zabránit,“ řekla Trumpovi s tím, že bezpečnostní a preventivní opatření jsou základ.

„Začněme u prevence. Je toho tolik, co můžeme udělat před tím, než to dojde až sem. Tady jde o tu zbraň, o člověka, který ji drží, a o to pomoct lidem ještě před tím, než to dojde do tohoto bodu,“ dodala.

Jedním z přítomných byl také Andrew Pollack, který při útoku na Floridě přišel o 18letou dceru Meadow. „Jsme tady, protože moje dcera už nebude slyšet. Minulý týden byla zavražděna, devětkrát postřelená. Kolik dalších škol, kolik dalších dětí musí zemřít? Tady to musí skončit, s touhle administrativou, se mnou,“ řekl v Bílém domě Trumpovi.

Členové delegace s Trumpem sdíleli své příběhy a pocity. „Když jsem to vyslechl, musíme se do toho pustit,“ slíbil prezident návštěvníkům Bílého domu svou podporu.

Prezident Trump na setkání znovu zopakoval, že chce přísnější prověrky lidí, kteří si pořizují zbraně. Tento týden už nařídil zákaz takzvaných urychlovačů střelby, které z obyčejné zbraně udělají téměř automatickou. Američtí senátoři momentálně projednávají zvýšení věkového limitu pro koupi zbraní z 18 na 21 let.

Americký prezident Donald Trump na setkání s učiteli a studenty, kteří přežili střelecké útoky, a rodiči obětí. | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters