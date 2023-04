Soudce pokáral Trumpa za nevhodné příspěvky. Novinářka zopakovala, že ji exprezident znásilnil

Bývalá novinářka Elle J. Carrollová ve středu u soudu v New Yorku vypověděla, že ji pozdější americký prezident Donald Trump v roce 1996 doprovodil do obchodu s oblečením a tam ji znásilnil. Trump k soudu zatím osobně nepřišel, obvinění ale odmítá, píše agentura AP. Carrollová žaluje Trumpa za napadení a pomluvu a žádá odškodnění poté, co Trump její obvinění označil za lež.

