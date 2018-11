Donald Tusk: Sedmadvacítka je připravena na dohodu s Británií i na tvrdý brexit

Sedmadvacet zemí Evropské unie je připraveno co nejdříve uzavřít s britskou stranou dohodu o spořádaném vystoupení země z EU. Blok je ale také připraven na situaci, kdy by Británie 29. března příštího roku unii opustila „tvrdým brexitem“, tedy bez jakékoli vzájemné smlouvy. Novinářům to ve čtvrtek řekl předseda Evropské rady Donald Tusk, který jinak nechtěl komentovat nejnovější dění v Londýně.

Brusel 15:09 15. listopadu 2018