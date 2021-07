Rzeczpospolita: Tusk se vrátil porazit Kaczyńského vládní Právo a spravedlnost. Moc šancí ale nemá

Lídr polské Občanské platformy Donald Tusk má příliš slabou pozici, soudí komentátorka listu Rzeczpospolita Zuzanna Dąbrowska. Bývalý premiér se před necelým měsícem vrátil z Bruselu do Polska s cílem porazit svého úhlavního nepřítele Jaroslawa Kaczyńského. Za tímto účelem vystřídal v čele platformy Boryse Budku. Nestalo se tak ale po standardním hlasování, a to přijde Tuska draho, očekává komentátorka. Varšava 17:26 23. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý polský premiér Donald Tusk se vrací do domácí politiky | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Není čas na vlastní ambice, když hoří dům, podpalovaný už roky. Musíme společně tento dům opravit. Nikdo to neudělá lépe než Donald Tusk, který se na mé pozvání a prosbu vrací do polské politiky,“ prohlásil před měsícem Budka během jednání širšího vedení strany. „Chci ti, milý Donalde, předat kormidlo, abys nás dovedl k vítězství,“ dodal.

Tusk se přitom vyhnul otevřenému střetu se svým stranickým konkurentem, primátorem Varšavy Rafalem Trzaskowským, který v posledních prezidentských volbách skončil na druhém místě. Na jednu stranu je ve straně klid, na druhou stranu mu ale chybí legitimita.

Tuska to může oslabit i při vyjednávání o případné předvolební koalici. V době svého politického vzestupu před 16 lety takové věci řešit nemusel, navíc byl mladší a dravější. Dnes může nanejvýš vybojovat zpět ztracené pozice – na to musí mít v zádech jasnější podporu.

Rozhodně pak nestačí mít na vizitce funkce, které Tusk vykonával po dobu svého působení v Evropské unii. Se svou kariérou předsedy Evropské rady nebo lídra Evropské lidové strany na Poláky příliš velký dojem neudělá, píše list Rzeczpospolita.

Návrat starého rivala

Pazderka: Do polské politiky se vrací král Tusk, část opozice už ale chce někoho nového Číst článek

Bývalý zpravodaj České televize v Polsku a nynější šéfredaktor serveru Aktuálně.cz minulý týden v Interview Plus připomněl, že polská politika byla po deset let, a to až do roku 2014, určována soubojem mezi Kaczyńskym a Tuskem, který se nyní vrací.

„Souboj Tusk versus Kaczyński se nebude rozhodovat v zahraničně-politických otázkách, jako je vztah k Rusku nebo Bruselu. Dominovat budou domácí a sociální témata,“ myslí si Pazderka s tím, že záležet bude i na tom, zda se Tuskovi podaří ukázat smířlivější tvář – za poslední měsíc totiž razantně přibylo jeho podporovatelů, ale také odpůrců.