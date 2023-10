Tusk přinese do Polska radikální změnu. ‚Je potřeba předložit novou vizi,‘ říká bývalý ombudsman

Polsko míří ke změně. V čele s Donaldem Tuskem by se Polsko po několika letech mohlo vrátit na Západ. Podle britského deníku The Guardian se zlepší právní situace, do společenské diskuse se vrátí téma ženského reprodukčního práva a LGBTQ+ komunity. Tusk také prohlásil, že nadále bude podporovat Ukrajinu, a kritizoval bývalou vládu za rozhodnutí přestat dodávat zbraně na její území. Praha/Varšava 14:02 19. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Donald Tusk | Foto: Beata Zawrzel | Zdroj: Reuters

Po pondělních parlamentních volbách to vypadá, že do čela Polska zasedne středopravicová strana Donalda Tuska, Občanská koalice (KO). Volby sice vyhrála strana Právo a spravedlnost (PiS), ale Tuskova Občanská koalice by měla spolu s dalšími dvěma opozičními stranami získat vládní většinu v Sejmu.

Potenciální Tuskova vláda může být sice omezena vetem prezidenta Andrzeje Dudy, ale i tak může radikálně změnit polskou domácí a zahraniční politiku. Podle britského deníku The Guardian by se v čele s novou vládou zlepšila situace v následujících oblastech.

Polské právo

V prosinci 2019 byl v Polsku přijat zákon o změně vnitrostátních pravidel týkajících se organizace obecných soudů, správních soudů a Nejvyššího soudu.

Evropská komise ale tento novelizační zákon kritizovala. Podle ní bude mít vliv na nezávislost a nestrannost. Komise posléze Polsko zažalovala a bylo mu Soudním dvorem nakázáno platit Komisi penále ve výši jednoho milionu eur denně.

Nezávislost justičních orgánů, pluralita médií a boj proti korupci jsou všechno přetrvávající polské problémy.

„Myslím si, že je nesmírně důležité předložit novou vizi Polska, ve které jsou respektovány právní stát a ústava,“ řekl Adam Bodnar, bývalý polský ombudsman pro lidská práva.

Také se zmínil, že navrácení soudního systému bude obtížné ze strany prezidenta a ústavního soudu, který je plný osobami jmenovanými PiS. Řekl, že nová vláda bude muset být chytrá a flexibilní.

Další věci, které budou potřeba v Polsku prošetřit, jsou potenciální trestní případy zneužívání moci během let vlády PiS.

Vztahy s Evropou

Během posledních osmi let jsme mohli sledovat, jak se Polsko pomalu vzdaluje od Evropy. Polská vláda se střetla s Bruselem, jak je zmíněno výše, kvůli obavám z právního státu. Což posléze také vedlo ke zmrazení desítek miliard eur z evropského fondu určených pro Polsko.

Na oplátku volební kampaň PiS podporovaly protiněmecké nálady. Donald Tusk byl nejednou obviněn za to, že je „německý agent“.

„Polsko bude pod Tuskovou vládou konstruktivnějším hráčem v evropské politice, bude se snažit napravit vztahy s klíčovými partnery a obnovit důvěru své proevropské pověsti,“ řekl Piotr Buras, vedoucí varšavské kanceláře Evropské rady pro zahraniční věci.

Ženská práva

Tusk byl vždy přímý v oblastech, co se týkaly ženských práv a toto téma silně provádělo i polské volby. V průběhu kampaně se jednoznačně vyjadřoval k podpoře uvolnění omezení potratů zavedených PiS.

Przewodniczący @donaldtusk



Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj ktoś po stronie demokratycznej, starając się o sukces wyborczy, nie uznał kwestii praw kobiet za absolutny priorytet i sprawę numer jeden. pic.twitter.com/S7aZyy4puQ — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) March 20, 2023

Od roku 2020 je téma potratů v Polsku nekompromisní.

Ústavní soud rozhodl, že potraty odporují ústavě, a tak je vláda prakticky úplně zakázala. Vláda kriminalizuje kohokoliv, kdo při umělém přerušení těhotenství pomáhá či jen poskytne pomoc.

Tusk tvrdí, že by legalizace potratů do 12 týdnů měla být prioritou pro vládu.

„Potrat je rozhodnutí ženy, nikoliv kněze, státního zástupce, policisty nebo stranického aktivisty. Máme to zapsané jako konkrétní projekt, budeme připravení to navrhnout Sejmu první den po příštích parlamentních volbách,“ řekl na jaře.

Zda by se mu povedlo získat většinu při hlasování, je ale bohužel nejasné. Potenciální vládní partner, Třetí cesta, má poměrně více konzervativní pohled na tuto tematiku. Nemluvě o eventuálním vetu prezidenta Dudy.

LGBTQ+ práva

Situace pro LGBTQ+ komunitu není v Polsku ideální. Od roku 2019 se téměř 100 obcí a místních samospráv prohlásilo za „free of LGBT ideology“ – v překladu „zproštěni LGBT ideologie“. V jednu dobu byla téměř jedna třetina země v „LGBT-free“ zóně. Polsko je jeden ze šesti států EU, které nepodporuje žádnou legální formu uznání pro stejnopohlavní páry.

Během vlády PiS se projevy nenávisti proti LGBTQ+ komunitě kontinuálně stupňovaly. Projevy byly dokonce vládnoucí stranou tolerovány, až podporovány.

Tusk řekl, že zákon o registrovaném partnerství bude pro novou vládu prioritou, přestože je kontroverzní mezi konzervativní polskou společností a dokonce i mezi částí jeho vlastní koalice.

„Nejdůležitější je obnovit jazyk respektu,“ prohlásil Tusk na setkání ve městě Piła. „A láska si zaslouží náš respekt,“ ukončil své prohlášení.

.@donaldtusk w Pile: Mamy przygotowany projekt ustawy dotyczący zdecydowanego ułatwienia w kwestiach procedur sądowych dla osób transseksualnych. #PolskaWNaszychSercach — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) September 21, 2023

Návrhy zákonů, které bude Tusk navrhovat by měly výrazně zlepšit a zjednodušit momentálně velmi komplikované životy trans lidí v Polsku. Zákony by jim posléze měly umožnit legálně změnit své pohlaví.

„Jsem si vědom, že je to první krok a že v různých kruzích bude stále nepopulární, ale musíme ukázat, že v otázkách důstojnosti už nemůže existovat čistě politický kalkul. Například že nebude prospěšné o něm rozhodovat, protože nebude mít podporu většiny,“ řekl Tusk v červnu.

Vztahy s Ukrajinou

Je pravda, že polská vláda v čele s Mateuszem Morawieckým byla jedna z prvních, kdo hlasitě podporoval Ukrajinu.

Nicméně v posledních měsících PiS zpřísnila svou rétoriku. Morawiecki v září oznámil, že Polsko už nebude dodávat zbraně na Ukrajinu. Občanská koalice se zavázala nadále podporovat Ukrajinu a kritizovala za tento čin PiS.

Premier @MorawieckiM w #GośćWydarzeń dla @PolsatNewsPL: Ukraina broni się przed bestialskim atakiem rosyjskim i rozumiem tą sytuację, jednak tak jak powiedziałem, będziemy chronić nasz kraj. My już nie przekazujemy uzbrojenia na , ponieważ uzbrajamy teraz Polskę. — Kancelaria Premiera (@PremierRP) September 20, 2023