Tuskovo Polsko nemusí být takovým rájem, v jaký doufá Brusel. Postoj Varšavy se může hodně změnit

Jestli novou vládu v Polsku nesestaví vítěz voleb, tedy vládní strana Právo a spravedlnost (PiS), a podaří se to opoziční Občanské platformě (PO) bývalého premiéra a předsedy Evropské rady Donalda Tuska, nemusí to nutně znamenat, že se postoj Varšavy v klíčových otázkách změní tak dramaticky, jak by mohl očekávat Brusel, píše evropský server Euractiv.

Myslí si to polský politolog Sławomir Domaradzki z Varšavské univerzity. Řada evropských metropolí přijala výsledky voleb pozitivně jako možný konec neustálých tahanic Polska s Bruselem. Jenže kouzlo Donalda Tuska nemusí být takové, jak se zdá.

Většina zahraničních médií označila možné sesazení konzervativního Práva a spravedlnosti za předzvěst demokratických změn v polské politice. Zadoufala, že pokud bude vládnout Tuskův kabinet, ukončí konflikt Polska s Evropskou unií a ve většině otázek vrátí zemi do hlavního unijního proudu.

Podle Domaradzkého se ale postoj Varšavy v řadě zásadních otázek nemusí radikálně změnit.

Postoj Polska k migraci

Jedním z takových témat je migrace. Polsko a Maďarsko byly hlavními odpůrci migrační a azylové reformy, kterou navrhla Evropská komise. Právo a spravedlnost odmítlo přijímat žadatele o azyl a nesouhlasilo ani s tím, že by Polsko mělo finančně přispívat k rovnoměrnému rozložení břemene přistěhovalců.

Polská vládní strana v předvolební kampani strašila voliče, že Tusk evropskému nátlaku podlehne, a jestli se ujme moci, vpustí do země tisíce migrantů. Například podle polského europoslance Zdzisława Krasnodębského Občanská platforma kývne na všechny návrhy unijních institucí a schválí i migrační dohodu.

Tuskova strana to však popírá. Její mluvčí Jan Grabiec serveru Euractiv řekl, že Občanská platforma „rozhodně nebude souhlasit s žádným řešením, které by vedlo ke zvýšení počtu migrantů v Polsku“. Podle něj už země přijala milion válečných uprchlíků z Ukrajiny a nikdo by ji neměl nutit, aby otevřela dveře dalšímu velkému počtu přistěhovalců.

Polská politická scéna má na migraci v podstatě jednotný názor a proti relokacím migrantů mezi jednotlivými evropskými státy jsou všechny parlamentní strany, od ultrakonzervativní Konfederace až po levici. Přesto Tusk v posledních měsících překvapil většinu svých opozičních kolegů ostrým tónem v této otázce.

V červenci například zveřejnil video, v němž vládu kritizoval, že do země vpouští tisíce migrantů z islámských zemí, a postavil se i proti relokačnímu programu Evropské unie, který podle něj ohrožuje bezpečnost Polska. Tusk také tvrdil, že vláda Práva a spravedlnosti musí odejít, aby Polsko mohlo „odvrátit bezprostřední hrozbu“ v podobě muslimských přistěhovalců.

Po zveřejnění videa byl obviňován z podněcování rasistické předpojatosti. „Je to pořád Donald Tusk, nebo Donald Trump?“ ptal se poslanec za Levici Maciej Konieczny a označil Tuskovo prohlášení za „šílené“.

Tuskova hospodářská politika

Tusk může Evropskou unii překvapit i svou hospodářskou politikou. Už za jeho působení v čele vlády v letech 2007 až 2014 zkalila jeho odkaz některá nepopulární rozhodnutí. Zvýšil tehdy věk odchodu do důchodu na 67 let, ale Právo a spravedlnost ho hned po nástupu k moci v roce 2015 snížilo na 65 let u mužů a 60 u žen.

V současné předvolební kampani vláda strašila voliče tím, že kdyby Tuska zvolili, věkovou hranici by opět zvýšil a navíc by rozprodal státní podniky zahraničním firmám.

I když má Tusk velké charisma, obavy z jeho hospodářské politiky existují. Posílilo je prohlášení liberálního ekonoma Bogusława Grabowského, jehož Tusk v roce 2010 jmenoval do ekonomické rady vlády.

Grabowski začátkem letošního roku v jednom rozhovoru vyzval k prodloužení pracovní doby, privatizaci státních energetických společností a přijetí eura. Mluvčí vlády Práva a spravedlnosti Piotr Müller tvrdil, že jestli se Tusk stane premiérem, postaví si před budovu kabinetu ceduli s nápisem „Polsko na prodej“.

Tusk se od prohlášení Grabowského distancoval a řekl, že jde o jeho soukromý názor, který nemá s programem Občanské platformy nic společného. Veřejnost ujistil, že věk odchodu do důchodu by jako premiér nezvýšil.

V této otázce sice vyjádřil své úmysly jasně, ale jeho postoj k privatizaci zůstává nejistý. Jednoznačnou odpověď na prodej státních podniků nezískal ani Euractiv, zdůrazňuje závěrem server.