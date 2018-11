Probuďte se, vzkázal Tusk všem, kteří chtějí odchod Polska z unie. Jde podle něj o smrtelné riziko

Riziko odchodu Polska z Evropské unie je velké, řekl v pondělí ve Varšavě novinářům předseda Evropské rady a bývalý polský premiér Donald Tusk. „Věc je velmi závažná, riziko je smrtelně vážné. Chtěl bych, aby se ti, kteří dělají všechno pro polexit, probudili,“ prohlásil. Předseda vládnoucí strany Právo a spravedlnost Jarosław Kaczyński nedávno jakékoli spekulace o polexitu označil za lži a manipulace. Varšava 9:45 6. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda Evropské rady a polský expremiér Donald Tusk. | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters

Diskuse o členství Polska v Evropské unii se oživila krátce před prvním kolem místních a regionálních voleb. Ministr spravedlnosti a zároveň generální prokurátor Zbigniew Ziobro směřoval ústavnímu soudu dotaz, zda je jeden z článků smlouvy o fungování EU ve shodě s polskou ústavou.

Drtivá většina pro unii Členství Polska v Evropské unii podle výsledků zářijového průzkumu agentury Kantar Millward Brown pro soukromou televizi TVN podporuje 84 % Poláků, pro vystoupení je pouze 11 % lidí.

Právě tento krok podle komentátorů mohl být jednou z příčin mobilizace liberálních voličů ve velkých městech. V těch konzervativní kandidáti neuspěli ani v prvním, ale ani ve druhém kole.

V médiích se pak spekulovalo o tom, že si tak vláda hledá cestu pro nerespektování případného negativního rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci reformy nejvyššího soudu a nuceného odchodu soudců do důchodu.

Kaczyński: Nic takového nechceme

Spekulace o „polexitu“ odmítnul na konci října, ještě před druhým kolem přímých voleb starostů a primátorů, předseda strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosław Kaczyński. „Mnoho obyvatel velký měst bylo oklamáno, zmanipulováno tvrzením, že PiS připravuje polexit,“ řekl Kaczyński.

„Víme, že musíme dodržovat evropské právo a budeme ho dodržovat, ale očekáváme také, že Evropská unie ho bude také dodržovat a také dodržovat zásadu rovnosti,“ prohlásil také Kaczyński během volebního shromáždění v Radomi.

Zprávy o přípravě polexitu označil za manipulace. „Je to lež, lež a ještě jednou lež,“ zdůraznil nejmocnější polský politik, který je formálně pouhým poslancem.

Cameron taky nechtěl...

Podle Tuska, někdejšího politického rivala Kaczyńského, nejsou prohlášení předsedy PiS důležitá. „Není pro mě podstatné, jestli Jarosław Kaczyński plánuje odchod Polska z EU, nebo jen iniciuje určité procesy, které tím skončí,“ prohlásil polský expremiér.

„Věc je velmi závažná, riziko je smrtelně vážné. Chtěl bych, aby se ti, kteří dělají všechno pro polexit, probudili,“ zdůraznil Tusk.

Připomněl i odchod Velké Británie a spolupráci s někdejším britským premiérem Davidem Cameronem.

„Pracoval jsem s ním den co den na tom, abychom brexitu předešli. To on přišel s nápadem na referendum, a i když později udělal všechno, aby udržet Velkou Británii v Evropské unii, tak ji z ni vyvedl. A zdál se mi evropsky zdatnější než dnes vládnoucí ministři z PiS,“ řekl Tusk novinářům.

Předseda Evropské rady Donald Tusk ve Varšavě téměř sedm hodin hodin vypovídal před parlamentní vyšetřovací komisí jako svědek v případu pyramidového fondu Amber Gold | Foto: Sławomir Kamiński | Zdroj: Reuters

Tusk stanul před komisí

Předseda Evropské rady byl v pondělí ve Varšavě vypovídat před parlamentní vyšetřovací komisí kvůli aféře pyramidového fondu Amber Gold. V době, kdy fond připravil tisíce Poláků o více než 850 milionů zlotých (5,1 miliardy Kč), byl Tusk předsedou vlády.

Tusk během slyšení ostře oponoval a argumentoval obdobnou aférou kolem společnosti GetBack, která připravila tisíce Poláků o úspory v řádu miliard zlotých - a to za nynější vlády PiS, která před rizikovými dluhopisy GetBack nevarovala.

Předsedkyní komise je Małgorzata Wassermannová z PiS, která v nedělním druhém kole místních voleb neuspěla ve volbě primátora Krakova. Během slyšení Wassermannová vypnula Tuskovi mikrofon se slovy, že na politická prohlášení bude mít čas po výslechu.

Termín Tuskova slyšení se kvůli druhému kolu přímých voleb primátorů a starostů měnil. O starostech se rozhodovalo v 649 obcích a městech. Strana Právo a spravedlnost nedokázala získat pod svou kontrolu žádné z největších měst v zemi. Ze 107 velkých měst získala strana jen šest.