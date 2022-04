Cokoliv, čeho teď Rusko na Ukrajině dosáhne, se bude prezentovat jako úspěch, soudí plukovník Petráš

Ruská invaze na Ukrajině se dostala do nové fáze. Ruské jednotky se snaží prolomit ukrajinské obranné linie dlouhé stovky kilometrů na Donbase. Klíčovým cílem je už téměř zničené přístavní město Mariupol. „Ochota bojovat ze strany ruských jednotek, jestli není přímo diskutabilní, tak je u ní velký otazník,“ odhaduje v Interview Plus plukovník generálního štábu Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Interview Plus Mariupol/Praha 18:32 20. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský prezident Vladimir Putin | Foto: Sputnik/Mikhail Tereshchenko | Zdroj: Reuters

Petráš cituje případy, kdy ruské jednotky, sháněly palivo, které jim došlo, na místních služebnách ukrajinské policie. „Tedy jestli byla nějaká příprava a jestli vojáci dostali nějaké informace, tak se odvažuji říci, že byli připraveni na to, že je bude civilní obyvatelstvo vítat jako osvoboditele,“ popisuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Ruská invaze na Ukrajině se dostává do nové fáze. Putinovy plány odhaduje plukovník Zdeněk Petráš.

Tomu by nasvědčovalo i očekávání, že ukrajinská vláda s prezidentem emigruje a bude řídit obranu Ukrajiny z emigrace. „To, že se Volodymyr Zelenskyj chopil vůdcovství tímto stylem a ukázal se jako vynikající lídr, s tím ruská strana nepočítala,“ doplňuje.

Rabování, které ruští vojáci často na dobytých ukrajinských územích provádějí, dává plukovník do kontextu západních armád. „Pokud jsou například alianční jednotky nasazeny, tak mají stanovená takzvaná pravidla nasazení, anglicky rules of engagement. Ta stanovují, jak se má jednotka i jednotlivec chovat i v kontextu mezinárodního práva válečného.“

„Nevím, jak jsou tato pravidla implementována do ruských předpisů. Neodvažoval bych se říci, že vojáci mají rabování a páchání násilí na civilním obyvatelstvu přímo nařízeno. Ale na druhé straně ruská mentalita, mentalita ruské široké duše je značně nepředvídatelná a chování ruských vojáků se i v tuto chvíli jeví jako velká neznámá.“

Obdivuhodné odhodlání ukrajinských vojáků i civilistů bránit svou zemi je ale stále komplikováno nedostatkem zbraní, připomíná voják. „Ukrajina potřebuje jakékoliv zbraně, v tuto chvíli se asi bude jednat o to, že hraje roli kvantita nad kvalitou.“

Sovětské zbraně

Na tom, že Česko dodává na Ukrajinu těžké zbraně, vidí Petráš pozitivně právě to, že jde vesměs o bývalou sovětskou techniku, s jejímž použitím pravděpodobně nebude mít ukrajinská armáda problém.

„Ostatně i ona bývalá sovětská technika, kterou i my zde máme v hojné míře, je známa tím, že za cenu poměrně nízkých nákladů dokáže dosáhnout poměrně velkého ničícího efektu,“ připomíná plukovník.

Přeprava těchto zbraní z dárcovských zemí na území Ukrajiny podléhá režimu utajení. „Není tedy žádoucí zveřejňovat koridory, kterými tyto zbraně proudí. Ale míra materiálního zásobování zbraněmi ze strany Západu je to, co přináší ukrajinským obráncům velký efekt.“

Podle Petráše snaha Ruska dosáhnout jakéhokoli úspěchu na Ukrajině do 9. května, na který připadají oslavy takzvané Velké vlastenecké války, je zřejmá. „Pro Vladimira Putina a jeho propagandu prakticky každý výsledek bude prezentován jako obrovské vítězství.“

„Putin si už nemůže dovolit prezentovat nebo kamuflovat jakýkoliv neúspěch na ukrajinské frontě. Takže ať už dojde k částečnému dobytí, nebo získání kontroly nad Mariupolem, tak to může být použito. Ale v podstatě cokoliv, se od dnešního dne odehraje do 9. května, bude ruskou propagandou zmiňováno jako obrovské vítězství,“ předpovídá ve vysílání Českého rozhlasu Plus Zdeněk Petráš.

