Nejhůř jsou na tom malé osady na válečné linii. Doněcká Marjinka je stálým terčem ruských útoků

Jedním z každodenních terčů ruských útoků v Donbasu je vedle Bachmutu a Vuhledaru také Marjinka a Krasnohorivka. Tato městečka leží přímo na válečné linii, nedaleko oblastního města Doněck, které už je od roku 2014 okupováno proruskými separatisty. Od stálého zpravodaje Krasnohorivka/Marjinka (Ukrajina) 7:00 2. prosince 2022 Na rozdíl od Marjinky není Krasnohorivka tak zničená, ačkoliv jsou od sebe dva kilometry vzdálené | Foto: Anna Kudriavtseva | Zdroj: Reuters

S Olegem Kačenkem se vydáváme na další výpravu s humanitární pomocí a pro lidi. Tentokrát do Krasnohorivky, kde už jsme několikrát byli před válkou. Oleg říká, že teď je to nejhorší v Bachmutu, v Marjince a Novomichajlovce, což jsou menší osady, městečka nebo vesnice. Jsou silně ostřelované a na malém prostoru to může být ještě horší.

Jedeme jiným autem, opancéřovaným vozidlem, které Olegově dobrovolnické organizaci zapůjčili z ciziny. Oleg má tři taková auta. Jedno odjelo ve čtvrtek ráno do Avdějevky, druhé někam k Marjince. To auto nemá tak silná skla a není tak silně opancéřované, ale za to má zkušeného řidiče, říká Oleg.

Oleg vypráví o svých zážitcích ze zdejších oblastí. Nedávno potkal známé rozvědčíky. Když jim říkal, kam jezdí, tak byli překvapení. Podle nich to není možné, sami by se tam neodvážili.

Věděl, že jejich pozice jsou dvacet kilometrů vzdálené, protože je bývalý pohraničník a jeho úkolem bylo pozorovat a poté ty informace zpracovávat.

Přijeli jsme do Krasnohorivky. Na počátku města, které je tři kilometry vzdálené od nepřátelských pozic, byli lidé na ulici, jezdili na kolech, takže dnes je to zřejmě klidnější.

Projíždíme směrem k centru. Tam je to víc rozbité. Nachází se tam ruiny. Nejsou tam žádní lidé. Budeme teď jezdit po městě, abychom zjistili situaci. Na rozdíl od Marjinky není Krasnohorivka tak zničená, ačkoliv jsou od sebe dva kilometry vzdálené.

Jeden z obchodů je zavřený, protože je ve špatném stavu kvůli zásahu. Všude na zemi jsou úlomky stavebního materiálu, skla z oken. Benzinová čerpací stanice také dostala zásah, ale to bylo dříve.

Ačkoliv je to odsud do Marjinky co by kamenem dohodil, tak Oleg říká, že jde o úsek, který je pod palebnou kontrolou ruské strany.

U první linie hoří čerstvě dům. Dostal zásah. Oleg říká, že je velmi bolestné se na to všechno dívat. Otáčíme auto a jedeme zpátky.