Putin nabízí obyvatelům Donbasu ruské pasy. Autobusem si pro ně denně jezdí stovky lidí

Přesně před šesti měsíci, 24. dubna, podepsal prezident Vladimir Putin výnos o vydávání ruských pasů obyvatelům Donbasu ve zjednodušeném řízení. Denně tak ze separatistických republik na východě Ukrajiny zamíří přes hranici na jih Ruska několik zvláštních spojů. Od zpravodaje z místa Matvějev Kurgan 11:22 24. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Doněcká republika vypravuje čtyři až pět autobusů denně. | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhas

Je skoro poledne a od budovy bývalé večerní školy odjíždí jeden ze tří zaparkovaných autobusů. Plot a brána hlídaná ruskou národní gardou naznačují, že kromě těch, kdo jsou právě uvnitř, tu žádní další návštěvníci nejsou vítaní. Areál slouží jako úřad pro vydávání ruských pasů obyvatelům jedné ze dvou separatistických republik na východě Ukrajiny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přesně před šesti měsíci podepsal prezident Vladimir Putin výnos o vydávání ruských pasů obyvatelům Donbasu ve zjednodušeném řízení. Více si poslechněte v reportáži Ivany Milenkovičové

„Jsou to tak tři hodiny cesty a pár hodin na hranici. No, tak okolo pěti hodin,“ říká paní Aleksandra, která si sem spolu se svojí čerstvě plnoletou dcerou Danijelou přijela vyzvednout už hotový ruský pas. Celkem prý za sebou mají asi pět hodin v autobuse. „My jsme z Makijivky, z Doněcké oblasti.“

Paní Aleksandra a její dcera patří k obyvatelům separatistických republik, které před pěti lety vyhlásily nezávislost na vládě v Kyjevě. Přesně před půl rokem jim prezident Vladimír Putin umožnil získat ruské občanství - a spolu s ním i ruský pas - ve zrychleném řízení.

Čtyři až pět autobusů denně

Ruské obří bombardéry Tu-160 přistály v Jihoafrické republice v rámci ‚vzájemné vojenské spolupráce‘ Číst článek

„Tak tři měsíce v průměru,“ odpovídá paní Natalja, jak dlouho přibližně trvá vyřízení ruského pasu. I ona sem, do asi 15tisícového města Matvějev Kurgan, přijela autobusem. Úřady samozvané Doněcké republiky denně vypravují několik takových spojů.

„Je to tak čtyři až pět autobusů každý den,“ říká pan Arman, který hned vedle bývalé večerní školy provozuje občerstvení. On sám si tak otevření úřadu pochvaluje. Ne tak vláda v Kyjevě. Úřad je už druhý v pořadí, na který se můžou obyvatelé z okolí Doněcku obrátit. K rusko-ukrajinské hranici je to odtud méně než 30 kilometrů a řada obyvatel Donbasu tu tak už ruský pas získala.

„Mnozí už ho dostali,“ potvrzuje paní Aleksandra v odpovědi s nezaměnitelnou hláskou há, kterou ruština - na rozdíl od ukrajinštiny – vůbec nezná.

Kromě těch, kteří jsou právě uvnitř, není v objektu nikdo jiný vítaný. | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhas

‚Nemůžeme nic komentovat‘

Rady, jak získat ruský pas, si obyvatelé Donbasu vyměňují třeba na ruské sociální síti Vkontaktě. O poznání méně sdílnější jsou ale místní úřady. Prý nemají právo nic komentovat. Tím spíš, že jde o zahraniční médium, říká mimo záznam úřednice. Poslední oficiální statistika z poloviny srpna tak mluví o tom, že v obou separatistických regionech požádalo o pasy už přes 60 tisíc lidí. Důvody, které sem obyvatele Donbasu přivádějí, jsou různé.

‚Vraždy, převraty a tak podobně.‘ S reportérem New York Times o působení tajemné jednotky ruské rozvědky Číst článek

„My jako Doněcká lidová republika - naše vláda - jsme jakoby proti ukrajinské vládě. Přesněji proti těm lidem, kteří tam jsou teď u moci. Takzvaným banderovcům, fašistům, protože oni se snaží prostě zabrat naše území, naše domovy. My počítáme s tím, že jako Ruská federace, jako její občané, jí budeme chráněni. Že nás budou ochraňovat proti banderovcům,“ tvrdí paní Natalja s poukazem na vládu v Kyjevě, která území na východě země považuje za okupovaná Ruskem.

Oficiálně přitom jejich nezávislost neuznalo ani samotné Rusko. Jenom další mezinárodně neuznávaná republika s blízkými vazbami na Moskvu: Jižní Osetie.„Většina lidí v Doněcké lidové republice chce, aby ji Rusko uznalo, a proto se snaží získat ruské pasy,“ argumentuje osmnáctiletá Danijela.

Evropská unie už delší čas řešila, jak se k těmto ruským pasům postavit. Před pár dny členským státům doporučila, aby je neuznávaly.