Povstalci v Donbasu oznámili čtyři mrtvé a obvinili armádu z ostřelování sanitky. Ukrajina to odmítá

Praha| 23. 4. |Lenka Kabrhelová, Lukáš Matoška, Martin Melichar |Zprávy z domova |Vinohradská 12

Policie obvinila pět zadržených členů paramilitární skupiny za to, že se zapojili do bojů na východě Ukrajiny na straně Ruskem podporovaných povstalců. Co o jejich aktivitách víme?