ONLINE: Donutíme Rusko ukončit válku, řekl Zelenskyj. ‚Nátlak USA přiměje Putina k pragmatismu‘

Putin nemá zájem o mír, řekl Zelenskyj. Pouze „tvrdý nátlak“ Spojených států společně s evropskými spojenci podle něj přiměje Putina k pragmatickému uvažování. „Oni válku poté zastaví,“ dodal ukrajinský prezident.

„Jsem přesvědčený, že prezident Spojených států má všechny pravomoci a dostatek pák k tomu, aby zakročil,“ uvedl pro ABC News Zelenskyj. Jeho výzvy k ukončení bojů zazněly minulý týden, když Rusko vypustilo na Ukrajinu 472 bezpilotních letounů.

Kyjev je připraven složit zbraně bez podmínek, pokud to samé udělá i Moskva, uvedl Zelenskyj. Ukrajina by se vzdala bezpečnostních záruk ze strany USA a přijala by 30denní příměří. Ukrajinský prezident naznačil, že ukončování války bude probíhat přes Bílý dům.

„Většina válek byla ukončena ještě ve fázi, kdy si obě strany navzájem nedůvěřovaly,“ obhajoval Zelenskyj svůj postoj k americkému tlaku na Rusko. „Většina válek byla ukončena nějakým druhem dohod se zapojením silných třetích stran, které mohou na agresora vyvíjet tlak,“ popsal.

Více se dočtete pod online reportáží.

Přirovnání s dětskou rvačkou

Trump při pátečním setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem přirovnal válku na Ukrajině k dvěma malým dětem, které se rvou jako blázni. „Někdy je lepší nechat je se chvíli prát a pak je se od sebe odtrhnout,“ uvedl.

Proti analogii se vymezil jak Merz, tak Zelenskyj, který reagoval příběhem o muži, který při raketovém útoku přišel o manželku i děti. „Mohou lidé, kteří nepřišli o děti, cítit něco podobného? Pravděpodobně ne. Může se prezident, který je v Americe, cítit přesně jako tento otec? Ne,“ uvedl.

„S Putinem nejsme děti na hřišti v parku. Jak říkám, je to vrah, který přišel do toho parku zabít děti,“ řekl Zelenskyj.

Ukrajinský prezident naznačil, že se jeho vztahy s Trumpem po únorové potyčce v Bílém domě zlepšily. Nesouhlasí však s názorem amerického prezidenta, že by Putin stál o mír. „Mám silný pocit, že Putin tu válku nechce ukončit. Uvnitř jeho mysli je nemožné válku ukončit bez totální porážky Ukrajiny,“ popsal.