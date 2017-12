Dopis pro Ježíška na baloncích doletěl z Česka do Polska. 'Nádherný vánoční příběh,' říká matka chlapce

Dopis pro Ježíška nemusí vždy dorazit ke svému adresátovi, přesto ale může vše dobře dopadnout. Chlapec z Česka přivázal svá vánoční přání na čtyři žluté balonky a odeslal je Ježíškovi. Vzkaz následně uletěl přes 500 kilometrů a nedaleko Poznaně ho našel polský pár. Ten se rozhodl Ježíškovi s plněním ztraceného přání pomoci. Problém byl jen s tím, že chlapec nezanechal adresu. A tak začalo pátrání. Varšava/Praha 16:30 8. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dopis malého Tomáše se dostal až do Polska. | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rozhlas

Na dopis při vycházce lesem se psem náhodou narazil mladý polský pár z Poznaně Magdalena a Kamil.

„Byli jsme na procházce a zahlédli jsme u země čtyři balonky. Přišli jsme blíže a našli dopis, který k nim byl přivázaný. Ukázalo se, že je adresovaný Ježíškovi," řekl Kamil Legieć polské televizi TVN, která se spolu s nimi pustila do pátrání po autorovi dopisu. Malý Tomáš se na dopis sice podepsal, ale nenechal adresu.

Dopis byl zavěšený na žlutých baloncích | Foto: Viktor Daněk | Zdroj: Český rohlas

Jedinou stopou, které se Poláci mohli chytnout, bylo, že byl dopis psaný česky. „Mysleli jsme, že by bylo divné, aby balonky přeletěly až z Česka, říkali jsme si, že asi chlapec bydlí někde tady. Ale ukázalo se, že to je možné. Vznesly se vysoko a přiletěly," dodal.

Prosba o pomoc

S pomocí internetového překladače a kamarádky dopis přeložil. Zjistili, že si Tomáš přeje například stavebnici lego, chemickou laboratoř a bonbony pro bratra. Všechna přání se mu rozhodli splnit, s prosbou o pomoc se proto obrátili na české i polské velvyslanectví.

Dopis pro Ježíška dorazil přes polské novináře také ke zpravodaji v Polsku Miroslavu Karasovi z České televize. Právě ČT se pisatelé už přihlásili, předání vánočních dárků tak už nic nebrání.

Malý Tomáš je ze Sezimova Ústí a jeho balonky se vydaly na cestu 1. prosince. „Kontaktoval jsem maminku chlapce, protože Tomáše Slavíka osobně znám. Je to fajn kluk, sportovec, jezdí s námi na skautské tábory,“ uvedl pro Českou televizi starosta města Martin Doležal.

„Je to nádherný vánoční příběh. Tomáš napsal přání, balonky z náměstí jsme při rozsvěcení stromečku vypustili. A ještě řešil, kam to doletí, vždyť to musí někde spadnout. Že to spadne v Poznani nás nenapadlo. Je to 530 kilometrů,“ popsala ČT Tomášova maminka Jitka Slavíková.