Doprava na největším francouzském nádraží stojí. U Gare du Nord našli dělníci nevybuchlou bombu

Specializované oddíly policie zasahují u severního vlakového nádraží v Paříži. Dělníci tam totiž v noci na pátek objevili nevybuchlou bombu z druhé světové války. Do páteční půlnoci tak bude přerušené vlakové spojení Eurostar z Paříže do Londýna a všech vlaků mířících z pařížského nádraží Gare du Nord do severní Francie.

