Došly mu peníze i benzín. Německá policie zadržela italského studenta podezřelého z vraždy přítelkyně

Německá policie v noci na neděli zadržela italského studenta, po kterém pátraly italské úřady kvůli podezření, že zavraždil svou přítelkyni. Dvojice mladých lidí byla pohřešována od soboty 11. listopadu a jejich případ přitáhl velkou pozornost italských médií. Policie nalezla pohozené tělo dívky po zhruba týdnu pátrání v sobotu u jednoho z jezer v severní provincii Pordenone. Berlín/Milán 7:07 20. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Německá policie zadržela italského studenta podezřelého z vraždy přítelkyně (ilustrační foto) | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Německá policie následně italského studenta zadržela při silniční kontrole u Lipska. Jeho auto bylo odstavené na dálnici, protože mu došel benzín a muž už zůstal bez peněz, napsala agentura ANSA.

V neděli večer německý soud rozhodl, že ho pošle do vazby, napsala agentura DPA. Italská média s odkazem na advokáta muže uvedla, že student souhlasí s vydáním do Itálie.

V Německu obvinili argentinského důstojníka z 23 vražd. Vyšlo ale najevo, že v říjnu zemřel Číst článek

V neděli večer se ve městě Vigonovo, jež se nachází u Benátek a kde zabitá žena bydlela, uskutečnil pochod s několika tisíci účastníkům proti násilí na ženách.

Dvojici mladých lidí pohřešovali jejich blízcí od soboty 11. listopadu. Na případ se od začátku zaměřila pozornost médií. Mladý student se stal hlavním podezřelým poté, co policie objevila záznamy z kamery z večera, kdy dvojice zmizela. Na záběrech je vidět, že se dvojice hádá a muž dívku několikrát bodne nožem.

Italská sdružení na ochranu práv žen vyzvala vládu, aby schválila opatření pro prevenci domácího násilí. Podle statistik italského ministerstva vnitra letos zemřelo v Itálii násilnou smrtí 102 žen. Ve většině případů se policie domnívá, že vrahem či násilníkem je partner, bývalý partner či člen rodiny.

Na výzvy feministek premiérka Giorgia Meloniová odpověděla, že vláda již předložila do parlamentu svůj návrh zákona, který by měl posílit ochranu žen, jež jsou oběťmi domácího násilí. Podle šéfky opoziční Demokratické strany Elly Schleinové by pak bylo zapotřebí zavést do italských škol povinnou sexuální výchovu.