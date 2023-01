Nezávislá ruská televize Dožď znovu dostala evropskou licenci, bude moci vysílat z Nizozemska

Nezávislá ruská televize Dožď by už brzy mohla znovu začít vysílat i v evropské kabelové síti. Získala totiž novou licenci v Nizozemsku poté, co o povolení v Lotyšsku přišla počátkem prosince. Lotyšský regulační úřad to tehdy zdůvodnil tím, že má představovat hrozbu pro národní bezpečnost a veřejný pořádek. Amsterdam 6:20 11. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Půl roku, od června do prosince, byla televize Dožď jedinou ruskou stanicí, která směla vysílat v Lotyšsku (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

O tom, že jediná nezávislá ruská televize získala novou vysílací licenci v Nizozemsku, informoval její šéfredaktor Tichon Dzjadko v rozhovoru pro kanál Pljušev na síti Telegram. Celou věc však zatím nechtěl nijak blíž komentovat. Není tak jasné ani to, kdy by měla televize obnovit své kabelové vysílání právě z Nizozemska.

Jak uvádí nizozemský regulační úřad na svém webu, televize Dožď podala oficiální žádost o tamní vysílací licenci loni 6. prosince. Tedy tentýž den, kdy o povolení přišla v Lotyšsku.

‚Naše armáda‘ a další přešlapy

Lotyšský regulační úřad odebrání vysílací licence tehdy zdůvodnil tím, že televize měla několikrát porušit tamní zákony. Na mapě ukázala okupovaný ukrajinský poloostrov Krym jako součást Ruska.

Posléze, přestože vysílá z Rigy, označila ve vysílání ruskou armádu za „naši armádu“. Navíc záhy poté vyjádření jednoho z moderátorů v živém vysílání vyznělo, že televize aktivně pomáhá mobilizovaným Rusům.

Vedení stanice to sice důrazně popřelo a slova moderátora označilo za přešlap. I přesto ale nakonec televize Dožď o licenci v Lotyšsku přišla. A brzy poté dostala zákaz kabelového vysílání i v Litvě a Estonsku.

Půl roku, od června do prosince, byla televize Dožď jedinou ruskou stanicí, která směla vysílat v Lotyšsku. Do Rigy se část její redakce přesunula poté, co krátce po začátku invaze na Ukrajinu musela v Rusku přerušit svou činnost kvůli novým ruským zákonům.

Ty totiž trestají až patnáctiletým vězením informování o válce jinak než v souladu s oficiální linií Moskvy. Stanice do té doby v Rusku vysílala na internetu díky předplatitelům.

Nizozemskou licenci získala oficiálně loni 22. prosince, dva týdny od podání žádosti. Vysílat v evropské kabelové síti smí pod stávající značkou Dožď, a to na dalších pět let.

Amsterdam – Paříž – Tbilisi

Na získání licence v Nizozemsku ale začala televize zřejmě pracovat už předtím, než na začátku prosince přišla o povolení v Lotyšsku.

Její zakladatelka Natalja Sindějevová už na začátku léta, kdy stanice Dožď získala licenci v lotyšské Rize, avizovala, že plánuje otevřít studia na více místech včetně nizozemského Amsterdamu. Kromě něj také v Paříži a Tbilisi, kam rovněž po začátku invaze emigrovali někteří zaměstnanci televize.

„Výhledově se budeme rozrůstat, pokud na to budou síly a zdroje. Chtěli bychom vybudovat velkou mezinárodní společnost,“ napsala tehdy Sindějevová na facebooku.

Podle jejích slov televize po odebrání lotyšské licence přišla o dvacet procent příjmů. I dál však vysílá na internetu. Na síti YouTube má skoro čtyři miliony odběratelů.