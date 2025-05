Doživotí plus deset let. Žena, která prodala vlastní šestiletou dceru, půjde i se dvěma komplici do vězení

Jihoafrická žena by za únos a obchodování se svou šestiletou dcerou odsouzena spolu se svými dvěma komplici k doživotnímu vězení. Tresty odnětí svobody pro Racquel „Kelly“ Smithovou, jejího přítele Jacquena Appollise a jejich přítele Stevena van Rhyna byly vyneseny více než rok poté, co Joshlin Smithová záhadně zmizela před svým domem v Saldanha Bay nedaleko Kapského Města. Informovala o tom BBC. Johannesburg 15:06 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kelly Smithová, matka Joshlin Smithové, reaguje během vynesení rozsudku u Vrchního soudu Západního Kapska v Saldanha Bay v Jižní Africe, 29. května 2025 | Foto: Sumaya Hisham | Zdroj: Reuters

Dívka, která zmizela v únoru 2024, nebyla navzdory široce medializovanému pátrání dosud nalezena. „Za obchodování s lidmi jste odsouzeni k doživotnímu vězení. Za únos jste odsouzeni k 10 letům vězení,“ řekl Soudce Nathan Erasmus. Zároveň uvedl, že při vynášení rozsudku „nerozlišoval“ mezi trojicí obžalovaných.

Trojici, zejména pana van Rhyna a paní Smithovou, pokáral za to, že neprojevili žádnou lítost nad svými činy. „Nenašel jsem nic, co by je ospravedlňovalo nebo zasluhovalo mírnější trest,“ řekl.

Soud se konal v komunitním centru v Saldaně, aby se ho mohli zúčastnit i obyvatelé. „Nebudeme odpočívat, dokud nezjistíme, co se stalo s Joshlin. Pokračujeme v pátrání dnem i nocí,“ řekl místním médiím policejní komisař Western Cape Thembisile Patekile.

Nejvýbušnější výpověď přišla od přítelkyně a sousedky Smithové, která se stala korunním svědkem. Tvrdila, že jí Smithová řekla, že udělala „něco hloupého“ a prodala Joshlin tradičnímu léčiteli, známému v Jižní Africe jako „sangoma“. „Osoba, která (údajně) unesla Joshlin, ji chtěla kvůli jejím očím a kůži,“ řekla u soudu.

Místní pastor podle BBC vypověděl, že v roce 2023 slyšel Smithovou, matku tří dětí, mluvit o prodeji svých dětí za 20 000 randů (24 700 korun) za každé, i když řekla, že je ochotna přijmout nižší částku 275 dolarů, v přepočtu asi 6 000 korun.

Joshlinina učitelka pak u soudu tvrdila, že Smithová jí během pátrání řekla, že její dcera je již „na lodi, uvnitř kontejneru, a jsou na cestě do západní Afriky“. Soud také vyslechl působivá svědectví lidí, kteří Joshlin znali, o devastujícím dopadu jejího zmizení na komunitu.