Doživotí za ‚separatismus‘. Od odsouzení ujgurského kritika Tochtiho čínským režimem uběhlo 10 let

‚Zahrávají si se smrtí.‘ Rusko hledá nové vojáky i mezi bezdomovci ze Sibiře a Dálného východu

Někteří to dělají pro peníze, jiní pro vlast. Část to dělá prostě proto, že „nemají, co jiného by dělali“. Neznámý počet lidí bez domova podepsal smlouvu s ruskou armádou, aby šli bojovat na Ukrajinu.