Průšvih u Záporožské jaderné elektrárny pořád visí na vlásku. Okupanti tam stále jsou, upozorňuje Drábová

Dana Drábová už měsíce uklidňuje své publikum na sociálních sítích, že radiační situace na Ukrajině zůstává normální. „Kdyby se situace změnila, okamžitě mažu do práce," říká předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Kde je možné tyto informace dohledat? Co všechno spadá pod pojem jaderná bezpečnost? A jakou roli by v případě úniku radiace hrálo počasí? Host Lucie Výborné Praha 10:51 21. ledna 2023

Loni v únoru a březnu jsme zaznamenali dva šoky. Začátek války na Ukrajině a potom ten fakt, že Rusové ostřelovali jadernou elektrárnu v Záporoží. A od té doby s velikým gustem čtu na vašich sociálních sítích větu: „Radiační situace na Ukrajině zůstává normální." Kam se díváte, abyste to zjistila?

Evropa je docela hustě zasíťovaná měřícími místy, která nepřetržitě měří úrovně radiace. Po Evropě, včetně Ukrajiny, je rámcově 5 tisíc monitorovacích stanic, v Česku jich je 60. Data z těchto stanic se sbírají do databáze a jsou on-line dostupná 24 hodin denně, některé země dodávají se zpožděním půl den, některé se zpožděním den. My je dodáváme se zpožděním jedné hodiny.

Na Ukrajině je to různé, ale rámcový přehled aktualizovaný každé tři hodiny z Ukrajiny máme. Důležité je, že data z této databáze jsou veřejně dostupná a na Twitteru úřadu jsme ze začátku dávali pravidelně odkaz na to, kde se data dají najít. Teď už ho dáváme jednou za týden. Každý, kdo mi nevěří, se na ten zdroj informací může podívat.

Když by se něco takového stalo a vy byste zjistila, že se radiační situace změnila, jedete rovnou do práce?

Určitě ano. Nebylo by ani tak důležité, abychom museli rychle konat. Pravděpodobnost, že by ta událost byla tak vážná, že by vyžadovala ochranná opatření pro lidi, je opravdu velmi nízká. Ale to, čemu bychom museli čelit, je obrovský zájem o tu informaci. A v dnešní době, a to víte lépe než já, to musí být bohužel podle jednoho z prvních přikázání internetových médií – hlavně rychle.

Nemusí to být dobře, ale musí to být rychle. Tím pádem ta vlna dotazů je tak náročná na komunikaci, že i když mám doma vše možné z hlediska komunikačních prostředků, tak bych to nezvládla. Takže bych mazala do práce.

Poučený laik

Zajímalo by mě, jestli do gesce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost patří kromě jaderné energetiky i jaderné zbraně okolních mocností?

Patří a nepatří. Kromě regulace rizik jaderných technologií náš úřad také odpovídá za prokazování dodržování závazků ČR v oblasti nešíření zbraní hromadného ničení, tedy jaderných, chemických a biologických.

Máme za úkol zkontrolovat a vykázat, že tyto technologie, které by mohly být využity v oblasti zbraní hromadného ničení, jsou v ČR provozovány a vykazovány tak, jak vyžadují příslušné smlouvy: smlouva o nešíření jaderných zbraní, smlouva o zákazu zničení a zničení chemických zbraní a obdobná smlouva o biologických zbraních.

Když se začalo poměrně intenzivně hovořit o možnosti, že by Putin vydal rozkaz k použití strategická nebo taktické jaderné zbraně, rámcově jsme věděli, jak je to s ruským jaderným arzenálem, protože se pravidelně účastníme hodnotících konferencí podle smlouvy o nešíření jaderných zbraní a také existuje spousta otevřených zdrojů na toto téma. To jsme sledovali.

Ale když přišly dotazy na to, co dělat v případě výbuchu, tak jsme se z poučených laiků rychle museli stát ještě poučenějšími laiky, protože na tyto věci po konci studené války nikdo neklade příliš velký důraz, a to dokonce i v armádě. I když se tam našli specialisté, kteří nám byli schopni poradit. Ale z hlediska útoku a ochranných opatření jsme si hodně museli osvěžovat přednášky z vysokých škol.

Patří do vaší výbavy také to, že víte, jak jsou klimatické podmínky v daných oblastech? Třeba jaké jsou směry větru?

To je velmi důležité. Na tom, jestli prší nebo neprší, kam fouká vítr hodně záleží při odhadu, kam ty kontaminované vzdušné masy při případném úniku z jaderné elektrárny doputují.

Když okupanti obsadili Záporožskou elektrárnu, hned jsme se spojili s naším vynikajícím partnerem, Českým hydrometeorologickým ústavem, který nám zpracovává na požádání velmi rychle trajektorie šíření kontaminovaných vzdušných mas. Dělali nám každé ráno předpověď počasí, pak se situace rámcově stabilizovala. Okupanti tam však pořád jsou a průšvih pořád visí na vlásku.

Jako základní orientační prostředek používáme aplikaci jednoho nejmenovaného majitele jedné nejmenované firmy, který se zabývá letectvím a udělal si takovou krásnou aplikaci, do které velmi rychle dostal data z evropské radiační monitorovací sítě.

