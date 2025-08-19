Dřevěný kostel ve švédské Kiruně čeká stěhování. Kvůli těžbě se stavba o několik kilometrů přemístí
Obyvatelé švédského města Kiruna se museli za posledních asi deset let všichni přestěhovat, původní město kvůli těžbě železné rudy přestane existovat. Během úterý a středy čeká stěhování i tamní dřevěný kostel. Celá budova se bude rychlostí půl kilometru za hodinu sunout asi o tři kilometry dál do nového centra města.
Kiruna je největší švédské město za polárním kruhem, má zhruba dvacet tisíc obyvatel. Je to těžební město, vyrostlo na místě, kde se těží železná ruda. Je to obrovské naleziště, asi největší v Evropě. Dnes se tu těží i přes kilometr pod povrchem.
Problém je, že když se to město stavělo, nikdo nevěděl, že žíla povede pod město. Tudíž se to město teď postupně poddolává a hrozí, že se bude země propadat. Dokonce už je to vidět v části, kde už město dnes není, je to tam opravdu uzavřené, nesmí se tam chodit a je tam propad. Daná země a celé to město tedy bude v nebezpečí v dohledné době a musí se proto celé přestěhovat.
Místo dolu se stěhuje Kiruna, shodli se lidé z města za severním polárním kruhem
Číst článek
Obyčejné domy zůstanou, ale kostel je jeden z největších dřevostaveb ve Švédsku. Kostel je neogotický a patří také mezi nejoblíbenější stavby Švédska, uvnitř je tmavý a voní dřevem. Odstěhují ho do nového centra města, které se postupně buduje. Je vzdálené zhruba tři kilometry vzdušnou čarou, po silnici asi pět kilometrů.
Jedna z variant stěhování byla dřevostavbu rozložit kousek po kousku, důkladně popsat a poté převézt a na novém místě znovu složit. Po dlouhé debatě už je ale dnes jasno, celá budova se převeze na jedné velké plošině.
Ke stěhování kostela vzniklo oficiální video, které proces stěhování do detailu vysvětluje. Zhotovila ho státem vlastněná těžební společnost LKAB, která provozuje těžbu v Kiruně i na dalších místech a která stěhování kostela zaplatí.
Kostel částečně podkopali, vstrčili pod něj velké ocelové nosníky, na kterých se celý kostel, včetně části vybavení, zdvihne. Oltář nebo varhany zůstanou vevnitř, jelikož se tato varianta ukázala jako bezpečnější, než je celé rozkládat a převážet jinak.
Celé stěhování bude trvat dva dny, provázet ho bude mnoho programu. Kostel se bude pohybovat rychlostí půl kilometru za hodinu.