Drogy a sexuální násilí. Vlivný rapper může dostat doživotí, mezi oběťmi mají být i děti

P. Diddy, tohle umělecké jméno asi nemohl v posledních dnech nikdo moc minout. O koho jde?

P. Diddy, Diddy nebo Puff Daddy, vlastním jménem Sean Combs, patřil k nejvlivnějším rapperům a hudebním producentům nejen v hiphopové komunitě, ale i v hudebním průmyslu obecně. Je držitelem tří cen Grammy, v roce 2001 ho časopis Fortune uvedl v žebříčku čtyřiceti nejbohatších Američanů pod 40 let. Jeho kariéra dosáhla vrcholu mezi devadesátými a nultými lety, kdy založil svou nahrávací společnost Bad Boy Records. Pod ní byli podepsaní umělci jako The Notorious B.I.G., který byl považován za nejlepšího rappera své generace. Zároveň to byl velmi schopný podnikatel a v historii hiphopové scény sehrál klíčovou roli, když mu pomohl se dostat do mainstreamu a hodně ho přizpůsobil širšímu publiku. Svou produkcí se snažil cílit spíš na komerční úspěch, což znamená chytlavé a snadno zapamatovatelné melodie, které si můžete pustit jak na večírku, tak klidně doma s rodinou.

Vzpomínám si na I'll Be Missing You, což je jediná píseň, kterou od něj znám.

I ta je spojena se spoustou kontroverzí. Vyšla totiž po smrti The Notorious B.I.G. a někteří fanoušci hip hopu to považovali jednak za gesto uctění památky B.I.G.ho, ale také určitý prostředek Diddyho k tomu, aby se skrz to dostal do popředí.

Takže známý rapper, úspěšný hiphoper, minimálně v devadesátých letech, člověk, který si založil vlastní label, producent, vlivný člověk. A taky člověk, který se postupem let dostal do hledáčku policie. Jak dlouho se mluvilo o tom, že právě on může mít na svědomí četné případy sexuálního násilí a taky o tom, že může být obchodníkem s lidmi?

První případy sahají až do roku 1991. Minimálně ty, o kterých se ví.

Obvinění se ale začala řešit až mnohem později…?

Obvinění začala postupně vyplouvat na povrch až po tom, co podala trestní oznámení jeho bývalá přítelkyně a velmi talentovaná zpěvačka Cassie Ventura. Ta ho obvinila z toho, že ji po celou dobu vztahu fyzicky i sexuálně zneužíval…

P. Diddy to popíral. A popíral to do té doby, než se – půl roku na to – objevil kamerový záznam na CNN. Na záběru je P. Diddy, který brutálně napadá svoji bývalou přítelkyni. Kořeny jsou tedy už v devadesátých letech, ale případy vyplouvají až teď. Tím pádem už je tam často i promlčená lhůta. Z obvinění, které po Cassie vyplula na povrch, můžeme zmínit třeba Joi Dickerson Neal, která Combse obvinila, že ji v roce 1991 během jejího studia na vysoké škole zdrogoval a znásilnil. Další případ z raných devadesátých let se týká Lizy Gardner, která tvrdí, že Diddy společně se zpěvákem Aaronem Hallem ji a její kamarádku znásilnil, přičemž jí v té době bylo pouhých 16 let. Takže tahle obvinění naznačují, že jeho chování mělo systematický a opakující se charakter.

Přiznal, že něco takového udělal?

Veškerou vinu odmítá a prý se těší na soudní proces a na to, až tam prokáže svou nevinu. Podle mě je hodně důležitým bodem i to, že stejně tak popíral obvinění jeho bývalé přítelkyně Cassie. Až po zveřejnění videa, tedy nepopiratelného důkazu, byl usvědčen a na to konto potom vydal omluvné video, kde si sypal popel na hlavu.

A byl za to nějak potrestán?

Nebyl.

Freak off večírky

Už na jaře policie u Combse provedla razii, v několika jeho domech. Šlo o to nynější vyšetřování, bavíme se o více než 120, možná 130 případech obvinění ze sexuálního nátlaku, zneužívání a násilí. Co u něj doma policisté hledali?

Razie proběhla na konci března a zaměřila se především na elektronické důkazy, které by mohly podpořit tvrzení obětí. Mezi obviněními se totiž objevilo tvrzení hudebního producenta Lila Roda, který uvedl, že si Diddy vedl tajné audio a video záznamy ze svých nechvalně proslulých Freak off večírků.

Co to je?

Jsou to soukromé akce, kde se měla dít velká část těchto incidentů, za které je P. Diddy obžalovaný.

A to jsou nějaké alkoholové orgie? Nebo co si pod tím představit? Nemusíme zacházet do detailu…

Svým způsobem jde o orgie, kde podle svědků údajně podával lidem drogy bez jejich souhlasu a poté je například nutil k sexuálnímu styku se sexuálními pracovnicemi nebo pracovníky.

Combse zatkla policie v září. Mezi oběťmi mají být i nezletilí…?

Jak už jste zmínil, v současnosti čelí P. Diddy více než 120 závažným obviněním, z toho polovinu podali muži a druhou polovinu ženy. Nejmladší obětí v tomto případu bylo dítě, kterému v době spáchání bylo 9 let. Dalšími oběťmi byli například chlapci, kterým bylo okolo 14 a 15 let. A z celkového počtu 120 lidí, kteří se postavili proti Diddymu, bylo 25 nezletilých.

Nakolik už policie ví, co přesně se mělo odehrát? Jak silné jsou důkazy, které proti němu mají?

To uvidíme asi až během soudního procesu, ale obvinění proti P. Diddymu jsou nejen rozsáhlá, ale taky velmi podrobná. Hodně obětí uvedlo, že se ocitly v situacích, kdy byly pod vlivem drog nebo alkoholu, přičemž drogy jim byly podávány bez jejich vědomí. To je dostávalo do stavů, kdy ztrácely kontrolu nad sebou i samotnou situací. Diddy využíval svého postavení k zastrašování svých obětí. Nahrával si je v kompromitujících situacích, a potom je vydíral, nutil je k různým aktivitám se sexuálními pracovnicemi nebo pracovníky, natáčel si je a celý akt řídil pro svoje sexuální uspokojení.

Taky jsem se dočetl, že měl své oběti bít…?

Ano, měl do nich i kopat. Podle dalších svědků sledoval polohu svých obětí, jejich zdravotní záznamy, diktoval jim, jak se mají oblékat, jak mají vypadat. Zmiňované Freak off večírky, kde se některé incidenty odehrávaly, měly trvat klidně i několik dnů a oběti se často ocitly ve stavu takového vyčerpání, že bylo nutné jim podat infuzi.

Seznamy

V bulvárních médiích se taky dočítám, kdo všechno měl být do skandálu kolem Combse zapletený nebo s ním měl mít co dočinění. Postupně padá řada jmen z amerického showbyznysu. Co z toho jsou povídačky a co z toho je vyloženě doložitelné?

Konspiračních teorií je všude spousta. A jak jsou do toho zapletení Beyoncé, Jay-Z nebo Leonardo DiCaprio…

Právě Beyoncé a Jay-Z jsou přáteli Seana Combse.

Je to tak a byli i často pozvaní na jeho White Parties. To byly takové opulentní party, které kladly důraz na materialismus a právě na Diddyho bohatství, impérium, na to, co dokázal. Ty byly mezi celebritami velmi známé a byla čest se tam dostat. Takže tyhle konspirační teorie se určitě objevují.

Zda o tom třeba mohli vědět…?

Ano, o tom se diskutuje třeba na TikToku, což je taková černá díra na konspirační teorie i nepodložená fakta. Musím se přiznat, že i já tam trávím hodiny, ale i když to bude znít klišovitě, tak si myslím, že je důležité čerpat z ověřených zdrojů, ideálně sám nebo sama žádné neověřené spekulace nešířit, protože to může ublížit hlavně obětem a celému vyšetřování. Nedávno byla například publikována kniha, kterou údajně napsala Diddyho zesnulá dlouholetá přítelkyně Kim Porter, s názvem Kim's Lost Words. Mělo jít o její deníkové záznamy ze vztahu s Combsem a knížka se rychle stala bestsellerem. Kim a Diddyho děti ale později na sociálních sítích uvedly, že takovou knihu jejich matka nikdy nenapsala. Takže to je další případ, který poukazuje na to, že si lidé opravdu musí dohledávat zdroje a širší kontext.

Tomu rozumím, ale když pak čtu o jménech jako je Justin Bieber, princ Andrew a tak dále – máme v tuto chvíli důkazy o tom, že do toho byli nějak zapleteni nebo že jim měl Sean Combs ublížit? Dokud nebude soud, kde budou předloženy důkazy, tak to nevíme a je to jenom obsah bulvárních médií…?

Přesně tak. Pořád to jsou jen domněnky. Jedná se o seznam lidí, kteří se objevili na Combsových večírcích. K tomu je ale nutné podotknout, že Combs pořádal velkou spoustu večírků, nejenom Freak off večírky. Takže to, že se objevili na nějakém seznamu, nutně nemusí znamenat, že se na něčem takovém podíleli nebo že o tom věděli.

O jak výjimečnou kauzu v umělecké světě USA jde?

Celá kauza kolem Diddyho je zásadní. Nejenom kvůli dopadu na jeho kariéru, ale taky proto, že odhaluje toxické prostředí zábavního průmyslu, který je často spojen s mocí, slávou a penězi. Problematika zneužívání moci a problematika sexuálního násilí prostupují různými odvětvími americké kultury, od kinematografie přes hudbu až po politiku. A skandály, jako byl třeba ten okolo filmového producenta Harveyho Weinsteina, otevřely prostor právě pro veřejnou diskuzi. Díky tomu se spousta lidí odvážila proti zneužívání vystoupit, takže určitě nejde o ojedinělý případ.

Diddyho případ má podobné rysy jako třeba kauza amerického zpěváka R. Kellyho. Ten byl v roce 2022 odsouzen za několik sexuálních zločinů. Diddyho případ se ale odlišuje tím, že kauza podle dostupných informací zahrnuje širší síť vlivných lidí, a to ho zase přibližuje kauzám, jako byl třeba skandál milionáře a finančníka Jeffreyho Epsteina a jeho přítelkyně Ghislaine Maxwellové. Tam rovněž hrála roli kultura mlčení a strachu, která bránila obětem promluvit.

Odsouzen společností

Jak na skandál reaguje hiphopová scéna? Ozývají se hlasy na podporu Combse, nebo lidé naopak odsuzují to, co měl podle obvinění udělat? Vy jste o tom mimochodem mluvila se svým hostem z Ameriky v podcastu Vlna na rádiu Wave.

Ano, mluvila jsem s atlantským novinářem A. R. Shawem. Ten k tomu mimochodem uvedl hodně zajímavých vhledů i z perspektivy člověka, který se s Diddym a jeho bývalou přítelkyní Cassie několikrát viděl na hudebních konferencích nebo na koncertech, takže je to z první ruky. Co se týče reakcí hiphopové komunity, tak to se samozřejmě různí, ale převažuje nevyjadřování a odsuzování jeho činu a podpora obětí. Někteří umělci, jako třeba houstonský rapper Slim Thug, se původně postavili na stranu Diddyho a zpochybňovali obvinění ze strany Cassie. Ale po zveřejnění onoho kamerového záznamu se omluvili a od té doby se k tomu více nevyjadřují. Myslím, že přetrvává spíše diskurs odsuzování Diddyho a podpory obětí.

Připomenu, že Sean Combs byl v září zadržen. Od té chvíle je ve vazbě, nebo byl propuštěn a je stíhán na svobodě?

Vzhledem k tomu, že soudce údajně zamítl Diddyho návrh kauce ve výši padesát milionů dolarů, což je v přepočtu 1,1 miliardy korun…

Protože se bál, že by třeba mohl ovlivňovat svědky?

Nebo ničit důkazy a podobně. Momentálně se tedy nachází ve federální věznici, konkrétně v Metropolitním detenčním centru v Brooklynu, kde si pravděpodobně připravuje svou obhajobu k nadcházejícímu soudnímu řízení.

Ještě neznáme termín začátku hlavního líčení, ale dá se už teď odhadnout, jak dlouho bude soud trvat?

Bude záležet na dalším vývoji, vyšetřování a na důkazech, které budou předloženy. Samozřejmě může trvat měsíce ne-li roky, než se dospěje k verdiktu. Zároveň lze očekávat, že Combsův právní tým bude usilovat o vyřešení případů mimo soudní síň, aby se vyhnuli pošpinění jeho mediálního obrazu, což ale asi už tak trochu proběhlo. Bez ohledu na to, jak se kauza vyvine, je téměř jisté, že jeho kariéra a reputace utrpěly nenapravitelné škody. Například škola v Harlemu, kterou spoluzaložil, s ním údajně ukončila spolupráci a odstranila jeho jméno z webových stránek. I jeho alma mater, Howard University, se od něj distancuje. Odebrala mu čestný titul a zrušila stipendijní program, který byl po něm pojmenovaný. Takže jestli něco víme na sto procent, tak to, že jeho dlouho a pečlivě budované impérium se pomalu, ale jistě rozpadá.

V případě, že dojde k odsouzení Combse, co je ten nejvyšší možný trest, který mu hrozí?

Hrozí mu doživotí.

