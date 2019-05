Správce berlínského parku zavedl růžové zóny pro dealery drog. Chce je dostat dál od vstupu

Park známý jako Görli, který leží ve čtvrti Kreuzberg, přitahoval podle Guardianu během let stále více drogových dealerů. Podle místních není bezpečné pouštět sem děti, aby si hrály, nebo domácí mazlíčky.

Po mnoha neúspěšných pokusech dostat dealery z odpočinkové zóny se Cengiz Demirci rozhodl vyznačit místa, kde se mohou prodávat drogy, růžovou barvou. Díky nim by se už neměli muži, kteří většinou operují v rámci gangů, objevovat u vstupu a strašit kolemjdoucí.

Efektivnější by ale podle Demirciho bylo, kdyby úřady daly dealerům pracovní povolení. Většinou jsou to totiž žadatelé o azyl, kteří nemohou během vyřizování žádosti legálně pracovat. „Kdyby to úřady udělaly, vyřešilo by to 90 procent problémů,“ myslí si.

Policisté ale tento krok kritizovali. Benjamin Jendro z berlínské policejní pobočky řekl deníku Bild, že pro zvládnutí kriminality v oblasti je klíčová „přítomnost policie a odhodlání soudů záležitost řešit.“

Berlínská městská správa už dříve prohlásila, že v parku nebude prodejce drog tolerovat. Od té doby se ale podle místních nic nezměnilo. Ve čtvrtek prý dealeři nová pravidla nedodržovali.

Vyznačení zón pro dealery navíc ostře kritizovali zastupitelé za opoziční Křesťanské demokraty a liberály. „Pokud je to pravda, pak jsme kapitulovali na ústavní řád. Neměli bychom dávat dealerům drog licenci k prodeji,“ řekla Marlene Mortlerová z Křesťansko-sociální unie.