Kandidát na britského premiéra Gove se přiznal, že v mládí zkoušel kokain. ‚Byla to obrovská chyba,‘ řekl

V souboji o příštího britského premiéra se objevila nečekaná zápletka, která zaměstnává britská média i konzervativní politiky. Ministr životního prostředí Michael Gove, který je jedním z kandidátů na šéfa konzervativců, totiž přiznal, že před 20 lety několikrát vyzkoušel kokain. Vysloužil si za to vlnu kritiky od svých spolukandidátů a přiměl i protivníky, aby přiznali své drogové prohřešky z minulosti, napsal britský deník The Guardian. Londýn 21:46 9. června 2019

Ministr životního prostředí Michael Gove, který je jedním z kandidátů na šéfa konzervativců. | Foto: Jeff Overs | Zdroj: Reuters

Gove přiznal, že kokain vyzkoušel, když v minulosti pracoval jako novinář. Na dotaz moderátora BBC uvedl, že „měl štěstí“, že se kvůli tomu nedostal do vězení. „Byla to obrovská chyba,“ řekl ministr. Dodal, že toho „hluboce lituje“ a odmítl, že by kokain užíval pravidelně.

Ministra životního prostředí ihned zkritizoval jeho protikandidát v boji o šéfa konzervativců, ministr vnitra Sajid Javid. Každý, kdo bral podobné drogy, by si podle něj měl uvědomit, že se do země dostávají z Kolumbie a „kolik životů je během této cesty zmařeno“.

Gove je jedním z 11 poslanců, kteří se chtějí stát vůdcem konzervativců po odcházející Therese Mayové. Ta ve funkci skončila v pátek.

Mayová byla hlavní tváří Konzervativní strany od července 2016. To, že pátek bude jejím posledním dnem v této roli, oznámila před dvěma týdny, když ztroskotal její čtvrtý pokus o ratifikaci dohody o vystoupení Británie z Evropské unie.

Britskou vládu nicméně Mayová povede právě až do konce volby nového stranického lídra, která má skončit v týdnu od 22. července. Za favorita nadcházejícího souboje je považován exministr zahraničí a bývalý starosta Londýna Boris Johnson, nemalé šance mají i současný šéf diplomacie Jeremy Hunt, ministr vnitra Sajid Javid, bývalý ministr pro brexit Dominic Raab či právě ministr životního prostředí Michael Gove.

Zkušenosti dalších kandidátů

Drogová tématika zasáhla i další kandidáty. Ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart se například již omluvil za to, že na svatbě v Íránu před patnácti lety kouřil opium. Raab zase přiznal, že jako student zkusil marihuanu. Javid naopak oznámil, že nikdy žádné drogy nebral.

Boris Johnson, který je jedním z hlavních kandidátů na příštího britského premiéra, v roce 2007 v rozhovoru s časopisem GQ přiznal, že zkusil kokain a marihuanu, když byl na vysoké škole. Nemělo to ale prý na něj žádný účinek. Později tuto historku pozměnil s tím, že mu byl nabídnut „bílý prášek“, který ale nevdechnul, protože kýchnul. Dodal přitom, že ani nevěděl, zda je to vůbec kokain. Mohlo jít podle něho jen o cukr.