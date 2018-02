Slovenští policisté zadrželi trojici Čechů. V Trenčíně skupovali léky na výrobu pervitinu

Léky, stříkačky a další pomůcky potřebné na výrobu nebo užívání drog, které našli policisté v Trenčíně | Zdroj: KR PZ Trenčín



Trojici Čechů ve věku od 27 do 36 let na západním Slovensku zadržela policie s velkým množstvím drog a léků. Mužům hrozí až deset let za mřížemi.