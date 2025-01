Druhá smlouva o strategickém partnerství za 12 měsíců. Rusko se dohodlo s Íránem na 20 let

Rusko a Írán se staly strategickými partnery na příštích dvacet let. Íránský prezident Masúd Pezeškján podepsal příslušnou dohodu na setkání se svým protějškem Vladimirem Putinem v Moskvě. Je to už druhá smlouva podobného druhu, kterou Rusko uzavřelo v posledních dvanácti měsících. Ta předchozí byla se Severní Koreou. Jaké dopady bude mít smlouva s Íránem? Moskva 17:54 17. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít vlajka Íránu | Foto: Lisi Niesner | Zdroj: Reuters

Nová dohoda, která nahradí smlouvu z roku 2001, klade důraz na spolupráci obou zemí v bezpečnosti a obraně, napsal list Kommersant. Podle Kremlu pokrývá všechny oblasti od obchodu přes vojenskou spolupráci až po vědu, vzdělávání a kulturu, poznamenala agentura AP.

Jde o něco podobného jako v kontraktu mezi Ruskem a Severní Koreou, který představitelé podepsali minulý rok. To znamená, že jde o rámcovou smlouvu bez konkrétních podrobností, která však posouvá partnerské vztahy na značně vyšší úroveň.

Jediné, v čem se asi bude lišit, je fakt, že v loňské smlouvě se Severní Koreou byla zmíněna i vojenská pomoc v případě, že by jedna či druhá strana byla napadena. Podle odborníků bude nejspíš tento bod v dohodě s Íránem chybět.

Načasování

Zajímavé je, že se návštěva Kremlu koná jen pár dní před jmenováním nového amerického prezidenta. Smlouva takové hodnoty se samozřejmě připravuje několik měsíců, minimálně půl roku, takže se může jednat o náhodu.

Pravdou ale je, že Írán je pro amerického prezidenta představitelem toho úplně nejhoršího, co může být. Vzpomeňme si, že Donald Trump zablokoval například dohodu o íránském jaderném programu během svého prvního mandátu.

Nelze tedy vyloučit, že někoho v Kremlu mohlo napadnout: Pojďme tedy Donaldu Trumpovi ukázat, že se ho nebojíme, a schválně to uděláme pár dní před jeho nástupem do úřadu.

Írán v krizi

Samotný Írán je teď velice oslabený. Zaprvé zahraničněpoliticky, kvůli pádu syrského režimu Bašára Asada a neúspěšnému odvrácení izraelských bombových útoků. Ale také díky nárůstu nespokojenosti v zemi, především ze sociálních důvodů. Pro Írán je tak velmi důležité ukázat, že má takového silného spojence. Rusko by ale nejspíš nemělo síly se dále angažovat v konfliktu na Blízkém východě.

V otázce Ukrajiny už role Teheránu není tolik podstatná. Íránci byli nesmírně důležití v okamžiku, kdy poskytli svoje drony a rakety středního i krátkého doletu. Rusko se už ale například drony naučilo vyrábět, lokalizace je velmi vysoká a chybí jen dotvořit motor. Není to už tak o tom, že by se to nějakým způsobem bezprostředně dotýkalo tohoto konfliktu.