Držení zbraní v USA: po útocích v Las Vegas a Texasu mají navrch 'milovníci pistolí'

Joe žije v Nevadě, kde střílel a legálně nakupoval vrah z Las Vegas Stephen Paddock a kde pravidla svazují zájemce o vlastnictví zbraní méně než na většině ostatních míst Spojených států. Sám Joe toho využívá a taky má doma pistoli. Důvod mu přijde naprosto samozřejmý - je to způsob, jak chránit sebe a svou rodinu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Po útocích v Las Vegas a Texasu se v USA opět rozhořela diskuze o zbraních. Více si poslechněte v reportáži Jana Kaliby.

Nevada si před rokem v referendu odhlasovala přísnější prověrky kupců zbraní. Ministr spravedlnosti tohoto státu později řekl, že takové nařízení je ale nevynutitelné. V celonárodní debatě o zbraních teď, po útoku na kostel v Texasu, mají navrch zastánci benevolentnějšího přístupu.

David Kelley zavraždil 26 lidí puškou a municí, ke kterým se správně vůbec neměl dostat. Jeho řádění navíc pomohl ukončit nedaleko žijící Stephen Willeford díky tomu, že měl doma taky zbraň.

Podobně jako náš známý Joe z Nevady, který ovšem se současným stavem věcí taky ne úplně souhlasí. Každý by podle něj měl mít právo zbraně vlastnit, ovšem hlídat by se mělo jejich rozumné množství v držení každého Američana, kterého nediskvalifikují zdravotní problémy nebo kriminální minulost.

270 milionů zbraní

Právě tímhle směrem se teď ubírá hlavní proud společenské diskuse a zejména argumenty těch, kteří cítí potřebu situaci řešit zásahem do práv Američanů, a zároveň nechtějí vyplašit ty, co za takovou rétorikou vidí útok na posvátný druhý dodatek Ústavy a bijí na poplach.

Mike je z dalšího ke zbraním vstřícného státu. Taky v Arizoně se smí třeba pistole nosit otevřeně na spoustě veřejných míst. Snažit se jakkoli měnit pravidla vlastnictví zbraní, to je podle něj ve Spojených státech nesmírně citlivé a tím pádem těžké.

Co by ale Mike zakázal určitě, to jsou útočné zbraně na automatické bázi. A kromě toho taky mluví o tom, že zbraní je ve společnosti moc a mnoho z nich v nepovolaných rukou.

Za pravdu mu dává statistika zveřejněná deníkem New York Times, na kterou poukazuje třeba i nedávný americký velvyslanec v Česku Andrew Schapiro. Mezi Američany je 270 miliónů zbraní, skoro šestkrát víc než v jakékoli jiné zemi světa včetně lidnatějších Číny nebo Indie.

Zastánci omezení to dávají do přímé souvislosti s tím, že za poslední půl století Američané zažili oproti jiným národům zároveň pětkrát víc masových vražd střelnou zbraní se čtyřmi a více oběťmi.