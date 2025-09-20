Držte si klobouky, varuje Yellowstonský národní park. Letos jich tam z termálních pramenů vylovili tři sta
Každý rok navštíví Yellowstonský národní park až čtyři miliony turistů. Často je lákají geotermální úkazy, jako jsou gejzíry, různé horké prameny nebo jezírka. Při nepozornosti se ale může stát, že silný vítr odnese návštěvníkům pokrývku hlavy.
Správa parku za letošní rok vylovila z horkých pramenů tři stovky klobouků různých tvarů, barev nebo značek. „Držte si klobouky, zůstávejte na vyznačených stezkách a odpadky vyhoďte do košů, včetně jídla,“ vyzývá proto návštěvníky Geologická služba Spojených států.
Odpad v Yellowstonu je podle geologů častějším problémem, než si lidé připouští. Letos zaměstnanci parku podle serveru Smithsonian Magazine objevili v termálních oblastech parku více než 13 tisíc kusů odpadků a dalších věcí. Nejčastějším nalezeným předmětem bylo právě přes 300 klobouků v hodnotě skoro 6 tisíc dolarů, to je více než 120 tisíc korun.
Návštěvníci za sebou v parku ale nechali i bizarní věci. Například sandále, značkové oblečení, krabici od pizzy se zbytky jídla nebo kšiltovku s nápisem „Čurám v jezeře“.
Jednou musela správa vyprostit auto z velkého gejzíru, když řidič sjel z cesty a nezvládl řízení. „Odpadky v termálních pramenech můžou nezvratně změnit jeho chování, můžou snížit jeho teplotu, změnit barvu nebo to, jak tryská,“ varuje správa parku a vyzývá návštěvníky, aby se k přírodě chovali ohleduplně.