Dub, který zasadil Trump s Macronem, zmizel ze zahrad Bílého domu. Je v karanténě

Ze zahrady Bílého domu zmizel dub zasazený minulý týden společně prezidenty Spojených států a Francie. Nejde ale o žádný skrytý vzkaz vyslaný do Francie, ani si ho prezident Trump nepřesadil do svého sídla na Floridě. Washington 7:32 30. dubna 2018 Prezidenti USA a Francie Donald Trump a Emmanuel Macron symbolicky zasadili v zahradách Bílého domu dub, přihlížely tomu jejich manželky.

Asi dvoumetrový doubek je v karanténě, do které musí všechny živé organismy dovezené do Spojených států z ciziny.

Pokud bude strom zdravý - a on asi bude - měl by se za 90 dní do zahrad Bílého domu vrátit. Úřad francouzského prezidenta Macrona ocenil velkou vstřícnost prezidenta Trumpa, který symbolické společné zasazení stromu zlatými lopatami umožnil.

Darovaný dub pochází z oblasti Belleau - dějistě jedné z nejslavnějších bitev amerických vojáků v první světové válce.

Dub, který zasadili prezidenti nahradila dočasně tráva. | Foto: Yuri Gripas | Zdroj: Reuters