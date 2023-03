‚Není to žádný luxus ani radost.‘ Podle Macrona je důchodová reforma nutná, Francouzi demonstrují

Francouzský prezident v tomto klíčovém rozhovoru obhajoval důchodovou reformu. Rozhodl se, že necouvne ani o píď, chce, aby reforma začala platit do konce roku. Znovu zopakoval to, co dlouhodobě tvrdí jeho vláda, že je reforma nezbytná k udržení současného systému penzí.

„Tato reforma, to není žádný luxus ani radost, je to nezbytnost pro naši zemi. Dnes je ve Francii 17 milionů důchodců, v roce 2030 jich bude 20 milionů. Mohli bychom snad pokračovat se stejnými pravidly?“ řekl Macron v rozhovoru pro televize France 2 a TF1.

První rozhovor prezidenta @EmmanuelMacron po schválení důchodové reformy v parlamentu.



‼️reforma by měla začít platit do konce roku ‼️



“Reforma je nezbytná. Dnes je ve Francii 17 milionů důchodců. V r. 2030 jich bude 20 milionů.”



@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus https://t.co/99bTrs8xt4 — Martin Balucha (@MartinBalucha) March 22, 2023

Litoval toho, že se mu nepodařilo přesvědčit větší část společnosti, větší část opozice o tom, jak je ta reforma důležitá. Dnes je proti ní zhruba 68 % obyvatel, alespoň podle průzkumu pro televizi BFMTV.

Podpora Borneové

Emmanuel Macron řekl, že premiérka Elisabeth Borneová má i nadále jeho podporu. Spekulovalo se o tom, že by mohlo dojít ke střídání právě na tom premiérském postu, protože se současné předsedkyni vlády nepodařilo získat podporu v parlamentu pro prosazení důchodové reformy alespoň hlasováním.

Proto nakonec kabinet využil speciální ústavní článek, kterým de facto obešel hlasování v parlamentu. Jde o krok, který je zakotvený ve francouzské ústavě. Byl používaný jak levicovými, tak i pravicovými vládami. Je ale potřeba říct, že tento krok skutečně posílil protesty ve Francii.

Plány odborů

Do ulic znovu vyjdou statisíce lidí. Stávky ochromí dopravu, opět nebudou jezdit některé vlaky a metro. Komplikace stále způsobují taky stávky v rafinériích. Některé čerpací stanice jsou bez zdrojů, zejména na severu a jihu Francie. Kvůli stávce popelářů jsou v Paříži stále tisícovky tun nevyvezeného odpadu.

Část francouzské opozice už napadla postup vlády při schvalování důchodové reformy u Ústavní rady. Ta má teď několik dnů na posouzení těchto podnětů.