Za smrtí Duginové je ruská FSB, naše služby takto nepracují, tvrdí ukrajinská bezpečnostní rada

Za vraždou Darji Duginové je ruská tajná služba FSB, ukrajinské zpravodajské služby takto nepracují, uvedl tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Oleksij Danilov. Devětadvacetiletá dcera ultranacionalistického ruského ideologa Alexandra Dugina zemřela v sobotu při explozi auta nedaleko Moskvy. FSB v pondělí z její vraždy obvinila ukrajinské zpravodajské služby, Kyjev už dříve kategoricky odmítl, že by byl za její smrtí. Kyjev 11:52 23. 8. 2022 (Aktualizováno: 12:04 23. 8. 2022)

Danilov v ukrajinské televizi prohlásil, že Kyjevu na Duginové nikterak nezáleželo. „Udělala to FSB a teď budou říkat, že to byl někdo z naší strany. My takhle nepracujeme. Máme důležitější úkoly... S odpálením té dámy nemáme nic společného – je to práce ruských zpravodajských služeb,“ uvedl šéf ukrajinské bezpečnostní rady.

Prohlásil, že otec a dcera Duginovi kritizovali to, že ruská „zvláštní vojenská operace“ na Ukrajině trvá dlouho, přičemž použil termín, kterým Moskva označuje ruskou invazi v zemi. Ruské zpravodajské služby začínají odklízet lidi, kteří kritizují „úspěchy“ ruské armády ve válce, tvrdil Danilov.

„Naše zpravodajské služby s tím nemají nic společného,“ dodal. Duginová zahynula v sobotu pozdě večer, když se vracela z akce, kterou navštívila společně s otcem. Ten podle některých zdrojů měl původně jet v automobilu s ní.

Ruské bezpečnostní služby v neděli uvedly, že pod vozem explodovalo výbušné zařízení a zločin byl pravděpodobně naplánován a objednán. FSB v pondělí prohlásila, že vraždu objasnila a tvrdí, že pachatelkou je ukrajinská občanka, která do Ruska přijela i s dvanáctiletou dcerou, a po činu odjela do Estonska.

‚Vnitrodruhový boj‘

Neoficiální obvinění na adresu Ukrajiny zazněla už o víkendu, kdy také poradce šéfa ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak zapojení své země do smrti Duginové popřel.

„Ukrajina s tím samozřejmě nemá nic společného, protože nejsme zločinecký stát, kterým je Ruská federace, a už vůbec (nejsme) teroristický stát,“ prohlásil v neděli podle BBC Podoljak v televizi.

Smrt Duginové podle něj svědčí o boji o moc a vliv různých skupin uvnitř Ruska. V pondělí na twitteru napsal, že ruská propaganda žije ve fiktivním světě a „zmije v ruských tajných službách zahájily vnitrodruhový boj“.

K odpovědnosti za smrt Duginové se mezitím přihlásila neznámá ruská partyzánská skupina s názvem Národní republikánská armáda, informovala už dříve agentura AP, která poznamenala, že nebyla schopna existenci uskupení ověřit.

Pohřeb Duginové

V Moskvě se v úterý konal pohřeb zavražděné dcery ruského nacionalistického ideologa Alexandra Dugina. Darja Duginová zemřela v sobotu, když explodoval její vůz. Dugin ve svém smutečním projevu na pohřbu v prostorách moskevského televizního studia Ostankino řekl, že jeho dcera zemřela „za národ a za Rusko“.

„S její maminkou jsme jí radili, aby se stala filozofkou. A to se jí povedlo. Snažila se v této oblasti posouvat. K jejím prvním slovům patřilo Rusko, naše velmoc, národ a impérium,“ řekl podle portálu Meduza při posledním rozloučením Dugin. Prohlásil také, že svoji dceru vedl k víře a že dětství strávila na pravoslavných táborech a chodila do kostela.

Ruský ideolog Alexandr Dugin na pohřbu své dcery Darji | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters