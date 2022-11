Francouzi k dostavbě Dukovan: ‚V České republice nebudeme spolupracovat s Číňany‘

Ve středu uplyne lhůta pro podání prvních nabídek na dostavbu jaderného bloku v Dukovanech. O zakázku usilují tři zájemci: americký Westinghouse, jihokorejský KHNP a francouzská skupina EDF, vítěz bude vyhodnocen do konce příštího roku. Nový jaderný reaktor by měl být dokončen v roce 2036. Viceprezident EDF Vakis Ramany poskytl Radiožurnálu a serveru iROZHLAS.cz rozhovor. Odmítl v něm, že by EDF na projektu v Dukovanech spolupracovala s Číňany. Praha 13:13 30. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viceprezident EDF Vakis Ramany | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Odstavené reaktory

Společnost EDF se ve Francii v současnosti snaží zprovoznit reaktory, které jsou odstavené kvůli korozi nebo kvůli dlouhodobě plánovaným kontrolám. Tato situace samozřejmě výrazně ovlivňuje evropský trh s energiemi. Nebojíte se, že by to mohlo znevýhodnit nabídku společnosti EDF pro projekt v Dukovanech? Nebo poškodit obraz vaší firmy v České republice a v Evropě?

Je potřeba zdůraznit, že všechny týmy společnosti EDF velmi aktivně pracují na zprovoznění reaktorů odstavených ve Francii a přípravě na zimu. My jsme naši bezchybnou práci dokazovali v uplynulých 40 letech a i tentokrát jsme připraveni.

Na jaderné reaktory se bude stát fronta. Děláme vše pro to, abychom byli v jejím čele, říká Pleskač z ČEZ Číst článek

Jsme ve výjimečné situaci a i v ní se jasně ukazuje, jak je jádro důležité pro celý energetický systém a pro udržení nízkých cen. Je pravda, že některé bloky jsou odstavené. Když jsou ale připravené a zapojené, tak přispívají ke konkurenceschopnosti evropského trhu.

V následujících týdnech se projeví naše práce a plně podpoříme evropskou energetickou síť. Zároveň se ukazuje, že ve Francii a v naší společnosti klademe bezpečnost vždy na první místo. To je ta nejdůležitější zpráva.

Francouzský stát chce znárodnit společnost EDF, tzn. koupit zbývajících 16 procent firmy, protože už teď v ní drží 84 procent. Je to dobrá zpráva v kontextu odevzdání nabídky společnosti EDF pro projekt jaderné elektrárny v Dukovanech? Znamená to, že firma bude silnější?

Jak to vidím já, je cílem posílit EDF. Vy jste zahájil náš rozhovor popisem situace, jíž teď čelíme. Je jasné, že když stát posílí své postavení mezi akcionáři, tak to bude znamenat, že budeme mít volnější ruce a že společnost bude silnější.

Máme záruky, že bude zachována jednota naší skupiny. Cílem posílení akcionářské struktury je ještě lépe a rychleji reagovat na klimatické výzvy, zajistit energetickou nezávislost a zabezpečit zásobovací řetězce.

Je to dobrá zpráva i vzhledem k tomu, že společnost EDF je výrazně zadlužená?

Je potřeba si dávat pozor při interpretaci čísel. EDF je velmi výnosná společnost, a to už od doby, kdy se svým kapitálem obchoduje na burze. Tento rok čelíme výjimečné situaci a v budoucnu bude potřeba jednat o tom, jak finančně zabezpečit naši firmu.

Zadlužení, o kterém mluvíte, je dlouhodobé a vysvětlitelné investicemi do definitivního odstavení některých elektráren a do důchodů. Tyto komplikace trvají delší dobu a musíme je vyřešit. Jednáme o tom se státem a bude to jistě jeden z úkolů nového generálního ředitele.

Jaderné projekty ve Francii

Francouzský prezident Emmanuel Macron v únoru ohlásil výstavbu šesti nových reaktorů EPR do roku 2050 a zahájení studie osmi dalších reaktorů. První blok by měl být spuštěn v roce 2035. Má společnost EDF dostatečné kapacity jak na projekty ve Francii, tak i v zahraničí, konkrétně v České republice?

EDF se připravuje na zahájení rozsáhlého francouzského i evropského projektu. Už jsme spustili program masivního náboru inženýrů ve Francii. Je potřeba vnímat i to, jakým způsobem pracujeme například ve Spojeném království na projektu elektrárny Hinkley Point C, kde jsou ve výstavbě dva reaktory EPR.

Tušimice, Prunéřov, Ledvice, Poříčí, Dětmarovice. ČEZ zvažuje, že tam místo uhlí postaví modulární reaktory Číst článek

Britská vláda si navíc objednala další dva reaktory v elektrárně Sizewell. Ve Spojeném království rozvíjíme spolupráci i s tamními firmami, abychom zaručili splnění těchto projektů. Stejným způsobem chceme využít dovednosti a znalosti v České republice, která je velkou průmyslovou zemí. Plánujeme využít jak inženýrské, tak i výrobní kapacity České republiky, abychom mohli splnit projekt v Dukovanech. Kdybych to měl shrnout, tak ve Francii se připravujeme na výstavbu šesti reaktorů EPR a zahájení projektu dalších osmi bloků.

Ve Spojeném království stavíme dva reaktory EPR a další dva jsou objednané, v České republice se bavíme potenciálně až o čtyřech nových reaktorech a potom jsou tu projekty v Polsku i v Nizozemsku. Všechny tyto plány by posílily technologii evropského tlakovodního reaktoru. Naším cílem je evropské technologické řešení s evropským zásobovacím řetězcem, abychom odpověděli na evropské výzvy.

Bude mít EDF dostatek kvalifikovaných zaměstnanců na všechny tyto projekty? V současnosti vidíme, že firma má problémy zvládat opravy francouzských reaktorů, které jsou odstavené kvůli korozi. Společnost EDF dokonce pro tyto práce najala svářeče z konkurenční firmy Westinghouse. Můžete zaručit, že pro projekt v Dukovanech budete mít dost kvalifikováno personálu?

Je potřeba vysvětlit současnou situaci, která souvisí s korozí. Je to velmi vážné téma a není možné slučovat věci, které spolu nesouvisí. Ve Francii jde o to, že provádíme opravy na aktivních reaktorech a obězích, které jsou využívané.

Francouzské normy chrání všechny techniky, kteří pracují v částech, kde by mohli být vystaveni radiaci. To znamená, že můžou pracovat jen několik hodin. Všechno se velmi pečlivě zaznamenává a sleduje. V takové situaci potřebujeme podstatně víc lidí. Žádný technik nemůže pracovat víc, než povolují normy.

Abychom opravy urychlili, tak najímáme lidi mimo EDF i mimo náš tradiční dodavatelský řetězec. Pokud jde o projekt v Dukovanech, do té doby, dokud v elektrárně není jaderné palivo, tak jde o konvenční práci, tím pádem nebudeme mít personální problémy stejného rázu.

Nabídka pro Dukovany

Jedním z klíčových faktorů celého výběrového řízení je cena – dokážete říct, za jakou cenu je EDF schopná postavit elektrárnu v Dukovanech?

Naším cílem je být konkurenceschopní.

Brusel se zaměřil na dostavbu Dukovan. Vyšetřuje plánovanou státní podporu Číst článek

Znamená to, že nabídnete nejnižší cenu?

To znamená, že chceme být konkurenceschopní. Konkurenceschopnost je souhrn faktorů. Cena je jedním z nich. Nabízíme osvědčenou technologii, která získala licenci už ve třech evropských zemích a čtyřech státech ve světě; technologii, o kterou je zájem. Spojené království si objednalo další dva reaktory EPR. Indové si jich chtějí objednat šest.

Jsme navíc schopni tuto technologii rozvíjet, upravovat a vyvážet. To všichni neumí. EDF je navrhovatelem, vývojářem i konstruktérem. To znamená, že ČEZ se nebude muset bavit s nikým jiným. Na rozdíl od našich konkurentů stavíme stejnou technologii na svém území. ČEZ bude mít tím pádem záruku, že budeme podporovat technologii EPR dlouhodobě. Budeme mít stejné cíle, pokud půjde o údržbu, bezpečnost a výkonnost.

Jste tedy přesvědčen, že cena, kterou nabídnete, bude konkurenceschopná v soutěži s Američany a s Jihokorejci?

Jsem přesvědčen, že nabídka, kterou předáváme ČEZ, má velkou přidanou hodnotu pro ČEZ, český průmysl a české obyvatele.

V uplynulých měsících se hodně mluvilo o výkonnosti nabízených reaktorů. Společnost EDF dosud stavěla spíš silnější reaktory o výkonu 1600 MW. ČEZ pro projekt Dukovany ale požaduje reaktor o výkonu 1200 MW. EDF ale dosud tento přesný typ reaktoru nepostavila, tím pádem bude nabízet jen prototyp, je to tak?

ČEZ a České republice nabízíme upravenou technologii Evropského tlakovodního reaktoru (EPR). Jde skutečně o úpravu, tedy o stejnou technologii, stejný přístup k bezpečnosti, ve velké míře i o stejné součástky i stejný proces výstavby.

Nabízíme tedy produkt, u kterého máme záruku, že může získat požadované licence. Protože už je získal od různých dozorčích úřadů v Evropě. Prostřednictvím vlády jsme požádali o názor francouzský Úřad pro jadernou bezpečnost, aby ČEZ a český Úřad pro jadernou bezpečnost měly jistotu, že je vše kolem úprav reaktoru v pořádku.

Tím vám chci říct, že nejde o prototyp, o nějaký první kus v celé sérii. Bavíme se o licencované technologii vyzkoušené už ve třech zemích, kterou jsme upravili tak, aby odpovídala požadavkům Dukovan a České republiky.

Další jaderné projekty

ČEZ poptává opci na další až tři velké bloky. Jak je reálné, že se ta opce v budoucnu využije?

Ambicí EDF je vybudovat flotilu jaderných reaktorů. Ve Francii mluvíme o šesti reaktorech, ve Spojeném království stavíme dva a na dva další se připravujeme. Prostřednictvím naší nabídky pro projekt Dukovany 5 chceme ukázat, že budování více reaktorů je výhodné z ekonomického i průmyslového pohledu.

Konec dodávek ruského paliva v Temelíně. ČEZ uzavřel miliardové smlouvy se západními firmami Číst článek

I pro firmy v zásobovacím řetězci je perspektiva čtyř reaktorů velmi přínosná. Budou moct investovat do svých vlastních výrobních kapacit. Francouzsko-české partnerství by tím pádem mohlo jít podstatně dál a mohli bychom udělat z jádra ještě konkurenceschopnější energetický zdroj.

Perspektiva výstavby dalších reaktorů v Temelíně nebo obecně stavba několika dalších bloků v České republice v příštích desetiletích je pro vás tedy reálná a realizovatelná?

Samozřejmě. Měl by to být náš společný zájem. Francie postavila svůj jaderný park, který dnes čítá 56 reaktorů, během dvaceti let. Chceme zahájit stejný program v evropském měřítku. Posílili bychom tak celý evropský dodavatelský řetězec a připravili se na budoucnost, což by mohly být malé modulární reaktory.

Právě o tom chci mluvit. ČEZ chce stavět i malé modulární reaktory. Jak jste daleko s vývojem vašeho modulárního reaktoru?

Jsme ve velmi pokročilé fázi vývoje našeho konceptu, který se jmenuje NUWARD. Jde o elektrárnu o výkonu 340 MW, která je složená ze dvou reaktorů, každý s výkonem 170 MW. Chceme s tímto konceptem modulárního reaktoru nahradit všechny stárnoucí uhelné elektrárny o výkonu 300 a 400 MW a těch je hodně.

Jde v principu o osvědčenou technologii, protože pokračujeme v konceptu tlakovodního reaktoru třetí generace. Dokážeme se ale přizpůsobit různým sítím i podmínkám. Tento přístup nám umožňuje odpovědět na velmi velkou poptávku, kterou očekáváme v letech 2030 a 2040.

Jsme teď tedy ve finální části vývoje. Brzy postoupíme do tzv. základního designu. Ve druhé polovině tohoto desetiletí budeme schopni poskytovat nabídky i s cenovým odhadem na základě našeho konceptu NUWARD. Už teď spolupracujeme s ČEZ, s českými průmyslovými podniky i s Ústavem jaderného výzkumu Řež.

Budete váš vývoj malých modulárních reaktorů zmiňovat i v nabídce pro ČEZ pro projekt v Dukovanech?

V projektu Dukovany jsou jasně uvedené požadavky, které chceme co nejlépe splnit. Pokud jde o malé modulární reaktory, tak jsme s ČEZ před lety uzavřeli dohodu o spolupráci. Pokud si to dobře pamatuji, tak jsme ji obnovili loni v září.

Ostatně ČEZ i Ústav jaderného výzkumu Řež jsou součástí společenství NUWARD. Sám mám tu čest, že předsedám mezinárodnímu poradnímu výboru NUWARD. Ústav jaderného výzkumu Řež je členem této poradní skupiny.

Spolupráce s Čechy

Když se vrátíme k vaší nabídce pro projekt Dukovany, do jaké míry jste připraveni spolupracovat s českými firmami? Ve Spojeném království, v elektrárně Hinkley Point C, se britské firmy podílejí na 64 procentech stavebních prací. Můžete stejné procento garantovat i pro projekt v Dukovanech?

Jsme přesvědčeni, že projekty takového rozsahu a významu nemohou uspět bez spolupráce s lokálními partnery a průmyslem. Rád zdůrazňuji, že jsme Francouzi ve Francii, jsme Britové ve Spojeném království a musíme být Češi v České republice. Ostatně i proto jsme si pro vedení naší české pobočky vybrali Čecha (pozn. redakce Českou pobočku EDF vede Roman Zdebor).

Kapalný zemní plyn i jaderné palivo. USA nabízejí Evropě pomoc od energetické závislosti na Rusku Číst článek

To je pro nás opravdu velmi důležité, abychom zaručili vzájemné porozumění a odstranění možných kulturních rozdílů. Oba naše národy jsou v Evropě, rozumíme si velmi dobře, sdílíme stejné hodnoty, ale i tak mezi námi mohou být jemné rozdíly. Je důležité je odstraňovat, pokud si chceme při realizaci projektu dobře rozumět.

V České republice už několik let vytipováváme společnosti, které by s námi chtěly spolupracovat na projektu v Dukovanech. Identifikovali jsme tak víc než 200 firem. Zhruba 70 z nich už jsme posunuli do další fáze, kde by s námi mohly spolupracovat na reaktorech EPR.

Mohl byste některé z nich jmenovat?

Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s několika podniky, jako třeba s firmami Škoda JS, Sigma nebo Metrostav. Společně s Metrostavem jsme podepsali i smlouvu se stavební firmou Bouygues, která hodně pracuje ve Francii i ve Spojeném království.

Tato aliance s českou stavební jedničkou a se společností, která má největší zkušenosti s výstavbou Evropského tlakovodního reaktoru, je naší velkou předností pro úspěšné zvládnutí projektu v Dukovanech. Uzavřeli jsme ale spolupráci i s dalšími firmami, jako třeba s Hutními montážemi.

Pokud jde o váš mezinárodní dodavatelský řetězec, v případě britské elektrárny Hinkley Point C jste pracovali i s čínskou společnosti CGN. Hodláte v této spolupráci pokračovat i pro projekt v Dukovanech?

Ne, v České republice s čínskou firmou CGN nebudeme spolupracovat. V Česku nabízíme evropskou technologii s evropským dodavatelským řetězcem.

Harmonogram prací

EDF v současnosti staví několik reaktorů EPR ve Francii i v zahraničí. Například francouzský reaktor Flamanville 3 má 11 let zpoždění. Finský jaderný blok Olkiluoto 3 má 13 let zpoždění. Můžete zaručit, že se to stejné nebude opakovat při projektu v Dukovanech?

Když se bavíme o jádru, a hlavně o stavbě reaktorů třetí generace, tak se pohybujeme opravdu na složité úrovni. Pokud chcete zaručit dodržení harmonogramu a rozpočtu, tak musíte mít zkušenosti. Elektrárny Flamanville a Olkiluoto jsou našimi prvními projekty. Museli jsme se na nich naučit spoustu věcí.

Znamená to tedy, že už jste se to naučili a podobná zpoždění v Dukovanech nebudou?

Ano, naučili a je to vidět i na výstavbě britské elektrárny Hinkley Point C, ať už jde o jednotlivé montáže, prefabrikaci dílů, přístup k designu, organizaci projektu, navázání spolupráce s dodavateli – to všechno jsme dokázali zlepšit. Spojené království si objednává další dva reaktory EPR, protože zhodnotili, že na elektrárně Hinkley Point C odvádíme dobrou práci.

Všechny naše zkušenosti, za kterými jsou obří investice, jsme schopni přinést do České republiky. Nikdo jiný to nedokáže, protože nikdo jiný v Evropě dnes nestaví. Jsme jediní, kdo v Evropě staví reaktory třetí generace a kdo vám může dát záruku, že je budeme stavět i dál, protože šest reaktorů EPR chceme postavit i ve Francii.