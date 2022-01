‚Zajeďte mezi důl a hranici, studny mají plné.‘ Lidé v Bogatyni stojí ve sporu o Túrow za polskou vládou

Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková za KDU-ČSL bude v úterý ve Varšavě jednat s polskou ministryní klimatu a životního prostředí Annou Moskvovou. Téma je jasné: spor o pokračující těžbu uhlí v povrchovém dole Turów u Bogatyně. Jaký na to mají názor tamní obyvatelé? Od stálého zpravodaje Varšava 14:35 18. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místní říkají, že těžba v dole Túrow přináší víc výhod než nevýhod. Ilustrační foto | Zdroj: René Volfík

Před budovou radnice v Bogatyni postává hlouček místních, kteří se ochotně pouštějí do řeči. „Máme tu důl, který je jediným zdrojem příjmů pro pět tisíc lidí. Nevím, jak si někdo dokáže představit, že se dá zavřít důl, ve kterém pracuje tolik lidí. Kam mají jít do práce? Co mají dělat? A kromě toho je to otázka energetické bezpečnosti, protože elektrárna dodává sedm procent polské spotřeby elektřiny,“ popsal jeden z místních mužů.

„Jde také o vytápění. Deset tisíc lidí přece nemůže ze dne na den zůstat bez teplé vody. Je to proces a my to chápeme, ale odstavení dolu a elektrárny musí postupovat pomalu. Úplný přechod od uhlí k jiným zdrojům je opravdu reálný až někdy v roce 2040,“ přidal se druhý.

Pánové Oskar a Jaroslaw nesouhlasí ani s tím, že Evropský soudní dvůr uložil Polsku pokutu zato, že se odmítá podrobit rozhodnutí o dočasném pozastavení těžby. Polsko má každý den platit téměř 13 milionů korun, ale vláda penále neplatí a platit nechce. Hlas lidu z Bogatyně je na její straně.

„Za co máme platit pokutu? Jak o tom může rozhodnout jedna soudkyně někde daleko, která problému vůbec nerozumí? Civilizace spočívá v tom, že se lidé mezi sebou domlouvají, a ne v tom, že někdo někomu něco nařizuje. S tou Evropskou unií cosi není v pořádku. Tak to přece být nemá. Rozumíme souvislostem, ale zavřít důl ze dne na den? To ne!“

„Jak byste vy reagovali, kdyby vám ten jednočlenný evropský soud nařídil zastavit jadernou elektrárnu, protože se údajně rozpadá? Nebo jinak: na německé straně fungují doly vlastněné Čechy, které jsou větší než ten náš důl. Co byste dělali, kdyby tam přišla nějaká paní a řekla, že ty doly musíte okamžitě zavřít, jinak vás potrestáme?“

‚Necítíme prašnost ani hluk‘

Podle této skupiny místních obyvatel není v okolí Turova o nic horší ekologická situace než jinde.

„Podle některých názorů jsme traviči, protože jsme otrávili životní prostředí. Ale přijeďte se k nám podívat, až napadne sníh! Uvidíte, že bude čistý a bílý třeba celý týden. My tady necítíme žádnou větší prašnost ani hluk. Nebo si zajeďte k dolu. Tam je zemědělské hospodářství, které by podle vás nemělo mít vodu, protože v Česku není voda. Farma se nachází mezi dolem a českou hranicí a studny mají plné. 40 metrů vody!“

Pan Stanislaw nevěří, že na české straně kvůli provozu povrchového dolu mizí spodní voda. „Zajeďte si v létě do Uhelné, kvůli které celá ta aféra vznikla. Uvidíte, že lidi tam mají bazény napuštěné až po okraj. Takže vodu asi mají. Někteří prý dokonce zasypali studny. Buďme upřímní: celé je to politika a nic víc. Neříkáme, že za to můžete vy, Češi. Je to politika. Vůči Čechům opravdu nic nemáme!“

