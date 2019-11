Prokuratura obžalovala ukrajinského kapitána výletní lodě za tragédii na Dunaji s 28 oběťmi

Maďarští prokurátoři obžalovali ukrajinského kapitána lodi Viking Sigyn ze způsobení květnové srážky s výletní lodí na Dunaji. Uvedly to tiskové agentury. Nejtragičtější nehoda na Dunaji za více než půl století si vyžádala 28 životů. Policie 64letého kapitána Jurije C. vyšetřovala kvůli podezření z pochybení, jež vedlo k mnoha úmrtím, a z 35násobného neposkytnutí pomoci. Kapitánův obhájce již dříve odmítl, že by jeho klient chyboval.

