Přes dva miliony za jediný den. Durynský premiér chce plat za rekordně krátké působení odmítnout

Durynský ministerský předseda Thomas Kemmerich ze Svobodné demokratické strany, který ve čtvrtek po pouhých 24 hodinách ve funkci oznámil, že rezignuje, si navzdory rekordně krátkému působení v úřadu přijde nejméně na 93 000 eur (asi 2,3 milionu korun). Informovala o tom média redakční skupiny RedaktionsNetzwerk Deutschland. Kemmerich se chce platu vzdát. Berlín 15:50 7. února 2020

Premiérovi dvoumilionové spolkové země přísluší plat 16 100 eur měsíčně (přibližně 402 000 korun), doplněný o další příspěvky. Čtyřiapadesátiletý Kemmerich navíc dostane peníze, které šéfovi vlády náleží po odchodu z funkce. V jeho případě je to za šest měsíců po rezignaci celkem 75 468 eur (přibližně 1,9 milionu korun).

Politik ale v pátek vzkázal, že peníze, které by oproti stávajícímu platu poslance vydělal navíc, nechce. Pokud to bude možné, vůbec je nepřijme. Pokud by peníze případně obdržel, rozhodl se je darovat.

Kemmerich se ve středu stal prvním ministerským předsedou některé ze spolkových zemí, kterému do funkce pomohla pravicově populistická až radikální Alternativa pro Německo (AfD). Dostal se kvůli tomu pod velký tlak prakticky všech předních německých politiků, včetně kancléřky Angely Merkelové, která jakoukoliv spolupráci s AfD považuje za nepřípustnou. I proto ve čtvrtek Kemmerich oznámil, že v úřadu skončí.

V dějinách spolkové republiky nikdo funkci zemského premiéra nezastával tak krátce jako právě Kemmerich, který by měl v úřadu skončit v příštích dnech, maximálně týdnech.