Tak rozdělené USA nikdy nebyly. Je to studená občanská válka, tvrdí publicista Dušan Neumann

Spojené státy americké čekají letos prezidentské volby. Jak do jejich výsledků zasáhne blížící se impeachment prezidenta Donalda Trumpa? Jak vstupuje Amerika do nového roku? „Spojené státy jsou dnes tak rozpolcené, jako nebyly od roku 1862, tedy od začátku Občanské války,“ říká v Interview Plus publicista Dušan Neumann.

Praha 18:53 1. ledna 2020