Dva divočáci řádili na severu Německa. Jeden z nich zaútočil na ředitele banky, myslivec ho zastřelil

Čtyři zraněné si v pátek vyžádaly útoky dvou divokých prasat, která pronikla do centra města Heide na severu Německa. Jeden z kanců dokonce vnikl i do místní banky a do obchodu s brýlemi, informovala o tom agentura DPA. Jedno zvíře ve městě zastřelil místní myslivec, druhé uteklo.

Berlín 20:19 20. října 2017