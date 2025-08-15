Dva lidé jsou zranění po střelbě poblíž mešity ve švédském Örebro. Policie to řeší jako pokus o vraždu

Dva lidé byli zraněni při střelbě poblíž mešity ve městě Örebro v centrálním Švédsku. Informovala o tom v pátek podle agentury Reuters švédská policie, která incident klasifikuje jako pokus o vraždu.

Švédská policie (ilustrační foto)

Švédská policie (ilustrační foto) | Foto: Marie Starostová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Přijali jsme hovor o podezřelém závažném násilném trestném činu ve spojitosti s mešitou v Örebro. Na místě je několik záchranných služeb a policie,“ uvedla také policie.

V únoru v Örebro 35letý útočník zastřelil na místní škole deset lidí, následně postřelil i sebe a zemřel v nemocnici. Bývalý student školy byl podle médií nezaměstnaný, vedl samotářský život a měl psychické problémy. Šlo o dosud nejhorší útok tohoto druhu ve Švédsku.

