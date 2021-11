Už roky plánují v USA umístit na jednu z bankovek ženu. Zatím se to nepodařilo a ještě roky to může trvat

Americká vláda ještě za Baracka Obamy slíbila, že na jednu z dolarových bankovek umístí ženu. Vybrala dvacetidolarovku a lidé v anketě zvolili první černošskou postavu na americké měně – bojovnici proti otroctví Harriet Tubmanovou. Nápad vzešel od tehdy devítileté Sofie v rámci školního projektu. Její vládou posvěcený návrh část USA přijala za svůj, a to včetně prezidenta Joea Bidena. Přesto je nová dvacetidolarovka roky vzdálená. Washington 0:15 28. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jde o jakousi alegorii amerického příběhu a jedním z výrazných motivů je také právě dvacetidolarová bankovka s portrétem Harriet Tubmanové | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Malíř z Detroitu Eno Laget mi ukazuje svou loňskou volební edici pouličního umění. Jde o jakousi alegorii amerického příběhu a jedním z výrazných motivů je také právě dvacetidolarová bankovka s portrétem Harriet Tubmanové.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 I přes Bidenovu podporu se na dvacetidolarovku stále nepodařilo dostat ženu. Více si poslechněte v reportáži zpravodaje Českého rozhlasu v USA Jana Kaliby

„Koho vybereme, aby byl zobrazený na našich penězích, patří podle mě k tématům, kterým by se politici měli věnovat. Když vidíte něčí tvář na bankovce, vyvolává to ve vás přesvědčení, že patří mezi důležité lidi, co představují správnou věc,“ popisuje Radiožurnálu.

Harriet Tubmanová kdysi uprchla z otroctví, systematicky z něj pak pomáhala i dalším černochům, kterých tak zachránila asi sedmdesát, stala se špionkou Severu za občanské války a později podporovala ženské emancipační hnutí v Americe.

Andrew Jackson, kterého by na dvacetidolarovce nahradila, byl hrdinou britsko-americké války a později sedmým americkým prezidentem, mimo jiné zodpovědným za genocidu amerických indiánů a usilujícím o zachování otroctví.

Malíř z Detroitu Eno Laget mi ukazuje svou loňskou volební edici pouličního umění | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Jacksona jsem namaloval tam nahoru škrtnutého. A tady dole je Harriet Tubmanová, jako by mu vzkazovala, že existují důležití lidé, co se výrazně snažili o to, aby tahle země vyrostla, vyspěla a skutečně zaručila to, co tvrdíme, i když to nežijeme – tedy že všichni lidé se rodí sobě rovní,“ ukazuje mi malíř Eno.

„Jacksona jsem namaloval tam nahoru škrtnutého. A tady dole je Harriet Tubmanová, jako by mu vzkazovala, že existují důležití lidé, co se výrazně snažili o to, aby tahle země vyrostla, vyspěla a skutečně zaručila to, co tvrdíme, i když to nežijeme – tedy že všichni lidé se rodí sobě rovní,“ ukazuje mi malíř Eno | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Obamova administrativa zahájila práci na novém designu dvacetidolarovky. Donald Trump, který si pověsil do Oválné pracovny Jacksonův portrét, označil navrhovanou výměnu za politickou korektnost a jím jmenovaný ministr financí uvedl, že toto rozhodnutí není v jeho rukou.

Ne díkuvzdání, ale Den národního smutku. Indiáni si připomínají, co pro ně znamenal příjezd kolonistů Číst článek

Po nástupu Joea Bidena do funkce letos v lednu Bílý dům oznámil, že se pokusí proces výměny uspíšit. I kvůli náročnému vývoji bezpečnostních prvků je ale dost možné, že symbolika se nebude měnit dřív než kolem roku 2030, kdy byly úpravy dvacetidolarovky beztak v plánu.

„Pro mě jako černošskou Američanku by to bylo velmi osvobozující, mít na bankovce Harriet Tubmanovou. Považovala bych to za uznání všeho utrpení, kterým jsme si prošli. Dostat se na symbol moci, jakým jsou peníze, to mluví za všechno, protože pro většinu lidí peníze znamenají moc. A moc znamená svobodu. Takže myslím, že by bylo naprosto vhodné a dojemné mít na té bankovce, na místě pana Jacksona, Harriet Tubmanovou,“ říká mi Brenda Parkerová, představitelka historických postav na dnes už turistickém panství George Washingtona.

Vzpomínáte ještě na devítiletou dívku, která spustila iniciativu za to, aby se na americké bankovce objevila žena? Sofii bude na jaře už sedmnáct, ale změna, kterou navrhla, zůstává v nedohlednu.

„Pro mě jako černošskou Američanku by to bylo velmi osvobozující, mít na bankovce Harriet Tubmanovou. Považovala bych to za uznání všeho utrpení, kterým jsme si prošli,“ říká mi Brenda Parkerová, představitelka historických postav na dnes už turistickém panství George Washingtona | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas