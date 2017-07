Dvojí kvalita potravin je vážný problém, přiznal Juncker. Komise chce najít řešení

Evropská komise bude řešit problém dvojí kvality potravin. Slovenského premiéra Roberta Fica o tom ve čtvrtek v Bruselu ujistil předseda Komise Jean-Claude Juncker. Země visegrádské čtyřky kritizují praxi, kdy na různé trhy v rámci unie míří zdánlivě stejné výrobky, které ale mají ve východních zemích méně kvalitní obsah. Juncker to po jednání označil za nepřijatelné. Brusel 12:34 27. 7. 2017 (Aktualizováno: 13:02 27. 7. 2017) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenský premiér Robert Fico a předseda Evropské komise Jean-Claud Juncker na tiskové konferenci | Foto: Eric Vidal | Zdroj: Reuters

„Je v našem společném zájmu zabránit tomu, aby se na Slovensko dováželo jídlo a další produkty nižší kvality. To je zcela nepřijatelné. Komise teď se slovenským premiérem hledá řešení tohoto problému,“ prohlásil předseda Evropské komise Juncker.

Předseda evropské komise žádné specifické řešení nepředstavil. Řekl, že v dohledné době nepředpokládá vznik nové legislativy, která by dvojí kvalitě stejných potravin zabránila. Změnit by se to ale mohlo v budoucnosti. Juncker prohlásil, že tento problém nepokládá za nevýznamný a že Brusel bude této otázce věnovat plnou pozornost.

Slovenský premiér prohlásil, že je pro něj nejpodstatnější, že komise existenci problému uznala a hodlá jednat. Podle ČTK dodal, že mu nezáleží na tom, jakým způsobem ho bude řešit, tedy pravděpodobně bez zavádění nových pravidel. „Je mi jedno, jestli je kočka černá nebo bílá, hlavně že chytá myši,“ odpověděl na otázku novinářů, zda není zklamaný z toho, že mu předseda EK nepřislíbil novou legislativu.

Evidentní rozdíl v kvalitě výrobků

Rozdílné složení některých stejných potravin prokázala i nedávná studie zadaná českým ministerstvem zemědělství. Týká se to například jogurtů, které mají nižší podíl ovoce, nebo uzenin, které obsahují míň masa na úkor tuku a drůbežího separátu. Ministr zemědělství Marián Jurečka z KDU-ČSL k tomu prohlásil, že rozdíl v kvalitě výrobků, které se objevují v Česku a na Slovensku, je proti Rakousku a Německu evidentní.

Testy odhalily například stejnou kávu v rozdílné gramáži, konzervy s výrazně jiným složením vstupních surovin nebo třeba prací prášek s rozdílným poměrem aktivních enzymů. Firmy se ale často brání tím, že složení je speciálně vytvořené na míru danému trhu a že se preference zákazníků v jednotlivých zemích liší.

Studie také ukázala, že výrobky nabízené například v Česku a na Slovensku nejsou nijak zdravotně závadné nebo celkově nekvalitní, mají zkrátka jen jiné složení.